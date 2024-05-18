ABD'li LIFT Aircraft'un uçan aracı Hexa, Tokyo'da ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika
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ABD'li LIFT Aircraft'un uçan aracı Hexa, Tokyo'da ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirdi

ABD\'li LIFT Aircraft\'un uçan aracı Hexa, Tokyo\'da ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirdi

ABD'li havacılık şirketi LIFT Aircraft tarafından üretilen Hexa uçan aracı, Tokyo'da düzenlenen bir etkinlikte ilk gösteri uçuşunu başarıyla tamamladı. Uçan araç, Tokyo Metropol Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım gösterisinde 10 metre hava kalkışı gerçekleştirdi. Hexa'nın saatte maksimum 100 kilometre hızla uçabilen ve yaklaşık 15 dakika havada kalabilen bir araç olduğu belirtildi. Uçan araçlar, trafik sıkışıklığıyla mücadele ve afet bölgelerine malzeme tedarikinde kullanılması hedefleniyor.

18.05.2024 11:21
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ABD'li havacılık şirketi LIFT Aircraft üretimi uçan araç "Hexa", Japonya'nın başkenti Tokyo'da ilk gösteri uçuşunu başarıyla tamamladı.

Hexa uçan aracının ilk uçuş gösterisi, "SusHi Tech Tokyo 2024" etkinliği kapsamında başkentteki Big Sight fuar merkezinin garajında düzenlendi.

Tokyo Metropol Valiliği ev sahipliğinde ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı tanıtım gösterisinde uçan araç Hexa 10 metre hava kalkışı gerçekleştirdi.

Başarıyla gerçekleştirilen ilk uçuşu ilgiyle izleyen seyirciler, uçan aracın etrafında fotoğraf ve video çekti.

Tanıtıma katılan Tokyo Valisi Koike Yuriko, gazetecilere açıklamasında, "Daha fazla insanın bu son teknolojiyi deneyimlemesini istiyor ve uçan araçların normal bir ulaşım aracı haline gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Hexa aracı tanıtımı amacıyla gösterilerin, hafta içinde belirlenen iki günde, kısa süreli ve ücretsiz şekilde sürdüreceği aktarıldı.

Saatte maksimum 100 kilometre hızla uçabiliyor

ABD'li havacılık şirketi LIFT Aircraft üretimi aracın tek koltuklu yolcu kabininin üst kısmında 18 pervane yer alıyor.

Dikey kalkış ve iniş yapabilen 4,5 metre genişliğinde ve 2,6 metre yüksekliğindeki uçan araç 196 kilogram ağırlığa sahip.

Saatte maksimum 100 kilometre hızla uçabilen araç yaklaşık 15 dakika kadar havada kalabiliyor.

Yeni nesil insan taşımacılığını kolaylaştırması beklenen uçan araçlardan, trafik sıkışıklığıyla mücadele ve afet bölgelerine malzeme tedarikinde faydalanılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'li LIFT Aircraft'un uçan aracı Hexa, Tokyo'da ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika

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