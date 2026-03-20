CAIR, New Jersey'den Savaşın Durdurulması Çağrısı Yaptı

NEW Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD- İsrail'in İran'a saldırıları ve Orta Doğu'daki artan şiddetten etkilenenlerin New Jersey (NJ) eyaletindeki yakınlarıyla, çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşlarından CAIR'in New Jersey şubesi, saldırılardan etkilenen Orta Doğu'da aile ve akrabaları bulunan New Jerseylilerle basın toplantısı düzenleyerek, eyaletin Kongre temsilcilerine "İran'a karşı savaşa son verilmesi" çağrısı yaptı.

CAIR'in basın açıklamasında, New Jersey'deki birçok ailenin, geleneksel olarak toplu kutlama zamanı olan Ramazan Bayramı'nda, İsrail'in saldırıları sürdürdüğü İran, Gazze ve Lübnan'da çatışma bölgelerindeki yakınlarından haber alamadıkları için kutlama yapmaya içlerinin el vermediği belirtildi.

Basın toplantısında açıklama yapan CAIR-NJ İcra Direktörü Selaedin Maksut, "Ramazan ayı sona ererken ve birçok kişi Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken, New Jersey'de ve dünyanın dört bir yanında sayısız Müslüman aile, sevdiklerini kaybetmenin acısını ve İran, Lübnan ve Filistin'deki toplulukları etkileyen yıkıcı İsrail saldırganlığını yaşıyor. Sevinç yerine acı ve belirsizlik var." ifadelerini kullandı.

"Bugün New Jersey'deki kongre temsilcilerimize, İsrail-ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü isteğe bağlı savaşa son verilmesini talep etmeleri çağrısında bulunuyoruz." diyen Maksut, ABD-İsrail saldırılarının bölgede "gereksiz bir yıkıma" neden olduğunu söyledi."

Maksut, "Seçilmiş yetkililer, seslerini yükseltmeli ve hem burada hem de yurt dışında masum ailelere zarar vermeye devam eden savaşa son verilmesini talep etmelidir. New Jersey aileleri acı çekiyor." diye konuştu.

New Jerseyli ailelerden tepki

Basın toplantısına katılan İranlı, Lübnanlı, Filistinli ve Yahudi Amerikalılar da yaptıkları konuşmalarda, Orta Doğu'daki söz konusu gidişattan dolayı kaybettikleri veya haber alamadıkları aile yakınlarından bahsederek, silahların susturulması çağrısında bulundu.

New Jersey'de yaşayan Filistin kökenli Amerikalı Alae, "Kuzenim NasrAllah Abusiyam, başkalarını koruma yolunda şehit düştü. İsrail Knesset'i, Batı Şeria'nın tamamının ilhakını politika olarak onayladı. İşler daha da kötüye gidecek." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına destek verenler arasında bulunan Yahudi-Amerikalı Profesör Nancy Stern, ailesinin kendisine "tüm Arapların, Yahudilerden nefret ettiğini" öğrettiklerini ancak İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'ya 6 kez gittiğini ve her seferinde oradaki Araplar tarafından hoşgörüyle karşılandığını anlattı.

Stern, "Irkçı inançlarla yetiştirildiğimi fark ettim ve değişmeye ihtiyacım olduğunu anladım." dedi.

ABD'de ise çok yüksek seviyede bir "beyaz üstünlükçü" yaklaşımın benimsendiğini ifade eden Stern, bu yanlış yönlendirmelerin nefret ve şiddeti körüklediğine işaret etti.