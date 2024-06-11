ABD'li Öğretim Üyeleri Çin'de Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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ABD'li Öğretim Üyeleri Çin'de Bıçaklı Saldırıya Uğradı

ABD\'li Öğretim Üyeleri Çin\'de Bıçaklı Saldırıya Uğradı

ABD'nin Cornell Üniversitesinden 4 öğretim üyesi, Çin'in Cilin eyaletindeki Beyşan Parkı'nı ziyaretleri sırasında bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları kritik değil. Saldırının ardından sosyal medya paylaşımları sansürlendi ve polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı. Olay, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor.

11.06.2024 14:23
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ABD'li 4 öğretim üyesi, konuk olarak bulundukarı Çin'de turistik bir parkı ziyaretleri sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Ulusal basındaki haberlere göre, olay ABD'nin Cornell Üniversitesinden 4 öğretim görevlisinin Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletindeki Beyşan Parkı'nı gezdikleri sırada meydana geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Beyhua Üniversitesinde görev yapan 4 yabancı öğretim üyesinin bir parkı gezerken bıçaklı saldırıya uğradığını belirtti.

Yaralıların hızla hastaneye kaldırıldığı ve gerekli müdahalenin yapıldığını ifade eden Sözcü Lin, yaralılardan hiçbirinin sağlık durumun kritik olmadığını kaydetti. Lin, polisin, ilk belirlemelere göre saldırının "münferit bir olay" olduğu değerlendirmesinde bulunduğunu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

Saldırının ardından uzun süre açıklama yapılmazken olaya ilişkin sosyal medya paylaşımları da sansürlendi.

Yerel polis teşkilatı, daha sonra saldırının şüphelisi olduğu belirtilen Cui Dapıng adındaki bir kişinin fotoğrafını ve kimlik bilgilerini yayınlayarak tüm polis birimlerine yakalanması talimatını verdi.

Cornell Üniversitesinden yapılan açıklamada, öğretim üyelerinin Çin'in Beyhua Üniversitesi ile işbirliği ve değişim programı kapsamında ülkede konuk oldukları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise olaydan haberdar olduklarını ve yakından izlediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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