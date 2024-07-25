ABD'li Senatör Bob Menendez Rüşvet ve Yolsuzluktan Suçlu Bulunarak İstifa Etti - Son Dakika
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ABD'li Senatör Bob Menendez Rüşvet ve Yolsuzluktan Suçlu Bulunarak İstifa Etti

ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, rüşvet, yolsuzluk ve Mısır hükümetine yardım etmek gibi 16 suçtan suçlu bulunmasının ardından istifa etti. Menendez'in istifa mektubu Senato kürsüsünde okundu. Menendez'in evinde yapılan aramada binlerce dolar nakit para ve 13 külçe altın bulunmuştu. Menendez, Türkiye karşıtı eylemleriyle de biliniyor.

25.07.2024 00:29
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- Rüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulunan ABD'li Senatör Bob Menendez istifa etti

WASHINGTON - Aralarında rüşvet, yolsuzluk ve Mısır hükümetine yardım etmenin de bulunduğu 16 suçtan suçlu bulunan ABD'li Senatör Bob Menendez istifa etti.

ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, aralarında rüşvet, yolsuzluk ve Mısır hükümetine yardım etmenin de bulunduğu 16 suçtan 16 Temmuz'da jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından istifa etti. Menendez'in istifa mektubu Senato kürsüsünde yüksek sesle okundu. Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve New Jersey'in diğer Senatörü Cory Booker'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Demokrat, Menendez'i istifaya çağırmıştı.

Menendez 20 Ağustos'ta görevi bırakacak

Menendez, istifa mektubunda, "Sayın Vali Murphy, bu mektup 20 Ağustos 2024 tarihi mesai bitiminden itibaren geçerli olmak üzere New Jersey'den Birleşik Devletler Senatörü olarak görevimden istifa edeceğimi bildirmek içindir. Bu, personelimin başka pozisyonlara geçmesi, bekleyen seçmen dosyalarının aktarılması, geçici bir yedek seçilmesi için düzenli bir sürece izin verilmesi ve Senato işlerimi tamamlamak için zaman tanıyacaktır. Jürinin kararını Yüksek Mahkeme de dahil olmak üzere sonuna kadar temyize götürme niyetinde olsam da, Senato'nun önemli çalışmalarını aksatacak uzun bir sürece dahil olmasını istemiyorum" dedi.

Binlerce dolar nakit para ve 13 külçe altın bulunmuştu

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez hakkında hazırlanan iddianamede, "siyasi nüfuzunu" New Jersey'den birkaç iş adamı ve Mısır hükümetine yardım etmek için kullandığı belirtilmiş, Menendez'in rüşvet olarak nakit para, külçe altınlar, iş tazminatı, lüks bir araç ve çok sayıda değerli eşya aldığı ifade edilmişti. Menendez'in evinde yapılan aramada çoğu giysilerde ve dolaplarda saklanmış yaklaşık 500 bin dolar nakit paranın yanı sıra 13 külçe altın bulunmuştu. Menendez, yargı süreci tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevinden ayrılma kararı almıştı.

Türkiye karşıtı eylemleri ile biliniyor

2019'da sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınması" karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep eden Menendez'in ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanmasında rol oynadığı iddia edilmişti. 2016'da dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazarak Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı saldırgan davrandığını ileri süren Menendez, Doğu Akdeniz'deki varlığından dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etmişti. Menendez'in ayrıca Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktığı biliniyor.

Kaynak: İHA

Türkiye, Mısır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li Senatör Bob Menendez Rüşvet ve Yolsuzluktan Suçlu Bulunarak İstifa Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'li Senatör Bob Menendez Rüşvet ve Yolsuzluktan Suçlu Bulunarak İstifa Etti - Son Dakika
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