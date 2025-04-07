Murphy: İmamoğlu'nun Tutuklanması Trump'ın Onayıyla Olmuş Olabilir - Son Dakika
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Murphy: İmamoğlu'nun Tutuklanması Trump'ın Onayıyla Olmuş Olabilir

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeden sonra gerçekleştiğine dikkat çekti. Murphy, bu durumun tesadüf olamayacağını ve muhtemelen Trump'ın onayıyla hareket edildiğini belirtti. Özgür Özel de, Erdoğan'ın İmamoğlu'nun tutuklanması için Trump'tan icazet aldığı açıklamasında bulundu.

07.04.2025 16:26
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(ANKARA) - ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dile getirdiği CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'tan icazet aldığına ilişkin açıklamasından birkaç gün önce konuyu gündeme getirdiği ortaya çıktı. Murphy'nin İmamoğlu'nun tutuklanmasının Trump ile Erdoğan arasındaki görüşmeden sonra yapılmış olmasının tesadüf olamayacağına dikkati çekerek, "Muhtemelen Trump tarafından onaylandı ve yeşil ışık yakıldı" dediği ortaya çıktı.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy dört gün önce katıldığı çevirimiçi bir dış politika tartışma programında, ABD Başkanı Donald Trump'ı 'kendini diktatörlerle hizalandırdığını' söyleyerek eleştirdi. Trump'ın dünya genelinde otokrasiyi meşrulaştıran adımlar attığını savunan Murphy, Türkiye'de de İBB Başkanı'nı tutuklanmasının Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesini takip etmesine dikkati çekti. Murphy şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de son haftalarda muhalefet üzerinde büyük bir baskı görüyoruz. Türkiye'nin tamamen demokratik normlardan uzaklaştığını görüyoruz.Trump ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinin ardından İmamoğlu'nun cezaevine gönderilmiş olması bir tesadüf değil. Muhtemelen Trump tarafından onaylandı ve yeşil ışık yakıldı."

Dün Ankara'da yapılan CHP 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden partinin genel başkanı seçilen Özgür Özel de, Erdoğan'ın İmamoğlu'nu tutuklamak için ABD Başkanı Donald Trump'tan icazet aldığına ileri sürmüştü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Murphy: İmamoğlu'nun Tutuklanması Trump'ın Onayıyla Olmuş Olabilir - Son Dakika

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