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ABD'li Senatörlerden Macaristan'a İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolünü Onaylama Çağrısı - Son Dakika
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ABD'li Senatörlerden Macaristan'a İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolünü Onaylama Çağrısı

ABD\'li Senatörlerden Macaristan\'a İsveç\'in NATO\'ya Katılım Protokolünü Onaylama Çağrısı

ABD Senatosu NATO Gözlemci Grubunun eş başkanları, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü derhal onaylaması için Macaristan'a çağrıda bulundu. Senatörler, İsveç'in NATO'ya katılımının NATO'nun gücünü artıracağını ve Macaristan'ın eylemsizliğinin ABD ve NATO ile olan ilişkilerine zarar verebileceğini savundu.

02.02.2024 15:47
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ABD'li senatörler, Macaristan'a İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü "derhal" onaylama çağrısı yaptı.

ABD Senatosu NATO Gözlemci Grubunun eş başkanları Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin ortak açıklama yaptı.

Senatörler ortak açıklamalarında, İsveç'in hem bugünün zorlukları hem de yarının tehditleriyle başa çıkması konusunda NATO'ya benzersiz kabiliyetler kazandıracağına işaret etti.

Bu kapsamda Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü derhal onaylama çağırısı yapan senatörler, "Daha önce kamuoyuna verdiği sayısız taahhüde rağmen Macaristan, İsveç'in teklifini onaylamayan son NATO üyesidir ve hem zaman hem de sabır tükenmektedir." ifadesini kullandı.

Senatörler, Macaristan'ın "eylemsizliğinin" ABD ve NATO ile olan ilişkilerine geri dönülmez bir şekilde zarar verme riski taşıdığını savundu.

Yeni bir üyenin katılımıyla NATO'nun daha da güçleneceğini ifade eden Senatörler, "Macaristan'ın transatlantik aileye olan bağlılığını sürdürmesinin ve İsveç'in katılım protokollerini derhal oylamasının zamanı gelmiştir." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'li Senatörlerden Macaristan'a İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolünü Onaylama Çağrısı - Son Dakika
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