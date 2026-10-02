ABD\'li yetkililer İstanbul\'da TÜNAŞ\'la SMR anlaşmasını sektörle görüştü

(İSTANBUL) - ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Michael Lally ve ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu Üyesi David Wright, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı'nın Türkiye'de küçük modüler reaktörlerin kurulmasını hızlandırmak için TÜNAŞ ile imzaladığı yeni anlaşma kapsamında İstanbul'da sektör liderleriyle bir araya geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, 70 yılı aşkın sivil nükleer iş birliğinde bir adım daha atıyor. ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı'nın (USTDA), Türkiye'de küçük modüler reaktörlerin (SMR) kurulmasını hızlandırmak için TÜNAŞ ile imzaladığı yeni anlaşmayı temel alarak, ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally ve ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC) Üyesi David Wright İstanbul'da sektör liderleriyle bir araya geldi. ABD'nin öncülük ettiği çalıştay, nükleer enerjinin geleceğine ve ABD SMR teknolojisinin Türkiye'de nasıl kullanılabileceğine odaklandı.

Amerikan SMR'leri, güvenilir enerjiye yönelik artan talebi karşılamaya yardımcı olabilir. Türk şirketleri ise yalnızca müşteri değil, tedarikçi, yatırımcı, proje ortağı ve güçlü bir Avrupa nükleer enerji tedarik zincirinin kilit paydaşları da olabilir. ABD ve Türkiye birlikte enerji arz güvenliğini güçlendiriyor, inovasyonu teşvik ediyor ve ortak nükleer güvenlik hedeflerini ön planda tutuyor. Bu iş birliği, Atlantik'in iki yakasında da yeni ekonomik fırsatlar yaratıyor."