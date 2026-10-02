ABD'li yetkililer İstanbul'da TÜNAŞ'la SMR anlaşmasını sektörle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'li yetkililer İstanbul'da TÜNAŞ'la SMR anlaşmasını sektörle görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD\'li yetkililer İstanbul\'da TÜNAŞ\'la SMR anlaşmasını sektörle görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD İstanbul Başkonsolosu ve NRC üyesi, USTDA'nın TÜNAŞ ile imzaladığı SMR anlaşması kapsamında İstanbul'da sektör liderleriyle buluştu. Çalıştayda ABD SMR teknolojisinin Türkiye'de kullanımı ele alındı; Türk şirketlerinin tedarikçi ve proje ortağı olabileceği belirtildi.

(İSTANBUL) - ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Michael Lally ve ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu Üyesi David Wright, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı'nın Türkiye'de küçük modüler reaktörlerin kurulmasını hızlandırmak için TÜNAŞ ile imzaladığı yeni anlaşma kapsamında İstanbul'da sektör liderleriyle bir araya geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, 70 yılı aşkın sivil nükleer iş birliğinde bir adım daha atıyor. ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı'nın (USTDA), Türkiye'de küçük modüler reaktörlerin (SMR) kurulmasını hızlandırmak için TÜNAŞ ile imzaladığı yeni anlaşmayı temel alarak, ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally ve ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC) Üyesi David Wright İstanbul'da sektör liderleriyle bir araya geldi. ABD'nin öncülük ettiği çalıştay, nükleer enerjinin geleceğine ve ABD SMR teknolojisinin Türkiye'de nasıl kullanılabileceğine odaklandı.

Amerikan SMR'leri, güvenilir enerjiye yönelik artan talebi karşılamaya yardımcı olabilir. Türk şirketleri ise yalnızca müşteri değil, tedarikçi, yatırımcı, proje ortağı ve güçlü bir Avrupa nükleer enerji tedarik zincirinin kilit paydaşları da olabilir. ABD ve Türkiye birlikte enerji arz güvenliğini güçlendiriyor, inovasyonu teşvik ediyor ve ortak nükleer güvenlik hedeflerini ön planda tutuyor. Bu iş birliği, Atlantik'in iki yakasında da yeni ekonomik fırsatlar yaratıyor."

Kaynak: ANKA
Amerikan Ticaret ve Kalkınma AjansıAmerika Birleşik DevletleriDiplomasiİstanbulTürkiyeEkonomiGüncelEnerjiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
16:50
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
16:42
Dehşet anları kamerada Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
Dehşet anları kamerada! Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
16:30
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın hakem talebi dosyada Hacıosmanoğlu, Gündoğdu’ya iletmiş
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem talebi dosyada! Hacıosmanoğlu, Gündoğdu'ya iletmiş
16:11
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
15:45
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 17:04:43. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'li yetkililer İstanbul'da TÜNAŞ'la SMR anlaşmasını sektörle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei