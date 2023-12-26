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ABD'li yetkililere Gazze politikası nedeniyle protesto - Son Dakika
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ABD'li yetkililere Gazze politikası nedeniyle protesto

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın evinin önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze politikası nedeniyle ABD yönetimini protesto etti. ABD'nin farklı eyaletlerinde devam eden Gazze protestolarında binlerce kişi, İsrail'e verilen koşulsuz desteğin ve askeri yardımların durdurulmasını talep ediyor.

ABD\'li yetkililere Gazze politikası nedeniyle protesto
26.12.2023 - 01:49,
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Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e koşulsuz desteğini sürdüren ABD yönetiminin önemli isimlerinden Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın evinin önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze politikası nedeniyle ABD'yi protesto etti.

Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail'e desteği tüm dünyada eleştiri toplayan ABD yönetimine yönelik protestolar devam ediyor.

Amerikan dış politikasının karar verici isimlerinden Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın evinin önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze politikası nedeniyle ABD yönetimini protesto etti.

ABD'de Noel gününün kutlandığı saatlerde Austin'in evinin önünde toplanan kalabalık bir grup, 'Austin, Austin uyan; soykırım sürerken uyuma' ve 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.

Sullivan'ın evinin önünde toplanan bir başka grup da 'Filistin sonsuza kadar özgür olacak' sloganlarıyla protestoda bulundu.

ABD'nin farklı eyaletlerinde devam eden Gazze protestolarında binlerce kişi Biden yönetiminin İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin ve Tel Aviv'e sağladığı askeri yardımların durdurulmasını talep ediyor.

Kaynak: AA
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