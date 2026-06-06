ABD'lilere Maymun Olayı Cezası

Japonya'da hayvanat bahçesinde orangutan pelüş oyuncağına sarıldığı görüntülerle sosyal medyada ilgi gören makak maymunu Punch'ın yaşam alanına izinsiz girdikleri gerekçesiyle iki ABD vatandaşına para cezası uygulandı.

Kyodo ajansının haberine göre, Çiba Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, iki ABD vatandaşının, Çiba eyaletindeki İçikawa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ünlü makak maymunu Punch'ın yaşam alanına izinsiz girdikleri bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden birinin maymunların bulunduğu bölümü çevreleyen güvenlik çitini aştığı, diğerinin ise olay anını dışarıdan cep telefonuyla kaydettiği belirtildi.

Polis tarafından gözaltına alınan iki kişiye 1876'şar dolar para cezası verildiği ve cezaların ödendiği kaydedildi.

Doğumdan sonra annesi tarafından terk edilen makak maymunu Punch'ın "anne özlemiyle" orangutan pelüşüne sarıldığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi görmüş, internette viral olmuştu.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlarda Punch'ın, diğer genç maymunlarca dışlandığında da oyuncağı kalkan olarak kullandığı görülmüştü.