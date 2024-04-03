ABD'lilerin Yüzde 29'u Biden ve Trump'ın İyi Başkanlık Yapacağına İnanmıyor - Son Dakika
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ABD'lilerin Yüzde 29'u Biden ve Trump'ın İyi Başkanlık Yapacağına İnanmıyor

ABD'de yapılan ankete göre, ABD'lilerin yüzde 29'u Başkan Joe Biden'ın ve eski Başkan Donald Trump'ın yeni dönemde iyi başkanlık yapacağını düşünmüyor. Ankete katılanların yüzde 4'ü ise her iki başkanın da iyi bir başkan olacağını düşünüyor. Ayrıca, ankete katılanların yüzde 46'sı üçüncü bir adaya oy vermeyi düşündüğünü belirtti.

03.04.2024 23:13
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ABD'de yapılan ankete göre, ABD'lilerin yüzde 29'u Başkan Joe Biden'ın ve eski Başkan Donald Trump'ın yeni dönemde iyi başkanlık yapacağını düşünmüyor.

Merkezi ABD'de bulunan araştırma şirketi Gallup, 1-20 Mart tarihlerinde, 1016 kişiye 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin görüşlerini sordu.

Sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 29'u Biden'ın da Trump'ın da iyi başkanlık yapamayacağı fikrine sahip.

Diğer yandan, ankete katılanların yüzde 4'ü hem Biden'ın hem de Trump'ın iyi bir başkan olacağını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 30'u Biden'ın, yüzde 35'inin ise Trump'ın iyi bir başkan olacağına inanıyor. Anketin uygulandığı yüzde 2'lik bölüm ise soruyu yanıtsız bıraktı.

Yüzde 29'un neredeyse yarısı, oyunu üçüncü bir adaya verebilir

Bu arada, ankette, Biden'ın da Trump'ın da iyi başkanlık yapamayacağını düşünen yüzde 29'luk kesime seçimdeki oy tercihleri soruldu.

Buna göre, yüzde 33'ü oyunu Biden veya Trump'a verebileceğini, yüzde 46'sı da üçüncü bir adaya oy vermeyi düşündüğünü belirtti.

Yüzde 17'si ise seçimlerde oy kullanmamayı tercih edeceklerini ifade etti. Geri kalan yüzdelik ise görüş belirtmeyenlere ait oldu.

Gallup'un 2020'de düzenlediği seçim anketinde, Biden'ın da Trump'ın da iyi başkan olmayacağını düşünenlerin oranı yüzde 25'ti.

Biden'ın iyi başkanlık yapacağını düşünenlerin oranı yüzde 36, Trump'ı destekleyenlerin oranı ise yüzde 33'tü.

Buna göre, Biden'a destek yüzde 6 azalırken Trump ise yüzde 2 destek kazandı.

Kaynak: AA

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