ABD, Machado'nun partisinin Venezuela müzakerelerine davet edildiğini bildirdi - Son Dakika
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ABD, Machado'nun partisinin Venezuela müzakerelerine davet edildiğini bildirdi

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Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, ABD'nin kendisini Venezuela müzakerelerine dahil etmediğini iddia etti. Machado ayrıca hakikat komisyonu önerdi; ABD Dışişleri ise partisinin görüşmelere davet edildiğini bildirdi.

Venezuelalı muhalif lider ve Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado, ülkesinde iktidar partisi ile muhalefet arasında yürütülen müzakerelere ABD'nin kendisini dahil etmediğini iddia etti.

The New York Times gazetesine konuşan Machado, yakında ülkesine döneceğini söyleyerek, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez döneminde işlenen ihlallerin yargılanması için bir hakikat komisyonu kurulmasını önerdi.

Machado, bir süredir başkent Caracas'ta iktidar partisi ile muhalefet arasında yürütülen müzakerelerde Washington'ın kendisini müzakerelerin dışında tuttuğunu öne sürdü.

Venezuela'da yapılması planlanan seçimler öncesinde destekçilerini harekete geçirmek amacıyla ülkesine beklenenden çok daha kısa sürede döneceğini kaydeden Machado, halkın adalet istediğini savundu.

Machado, ülkesi ile ABD arasında yapılan petrol anlaşmalarına da değinerek, "Çok net ifade etmek istiyorum: Eğer imzalanmakta olan bu sözleşmeler Venezuela yasalarına uygunsa, bunlara saygı gösterilecektir." dedi.

Buna karşın ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Machado'nun partisi Vente Venezuela'nın görüşmelere davet edildiği belirtilerek, "Maria Corina'nın ne zaman isterse ülkesine dönme konusunda tam hakkı vardır." ifadesi kullanıldı.

ABD, sürece destek veriyor

ABD, Venezuela'da iktidardaki Chavista hareketi ile bir muhalefet grubu arasında başlayan diyalog görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını kaydederek, süreci ülkede uzlaşma ve demokratik geçiş için "eşsiz bir fırsat" olarak nitelendirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Venezuela'nın istikrara kavuşması, ekonomik toparlanması ve demokratik geçişini öngören üç aşamalı plan kapsamında yürütülen bu süreci desteklemeye kararlı olduklarını bildirmişti.

İktidar partisi ile muhalefet, diyalog sürecinin yöntemi, çalışma aşamaları ve müzakerelerde ele alınacak gündem maddelerinin belirlenmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Kaynak: AA
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