ABD, Mali'de Terörle Mücadele İçin Askeri Operasyon Düşünüyor - Son Dakika
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ABD, Mali'de Terörle Mücadele İçin Askeri Operasyon Düşünüyor

23.07.2026 10:05
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Trump yönetimi, JNIM terör örgütüne karşı Mali'de askeri müdahale seçeneğini değerlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Batı Afrika ülkesi Mali'de El Kaide bağlantılı JNIM terör örgütüne yönelik askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

Washington Post gazetesinin, mevcut ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD, JNIM'e karşı atılabilecek adımları ele aldı.

Trump yönetiminin, JNIM'e karşı Mali'de askeri güç kullanılması ihtimalini masaya yatırdığını kaydeden yetkililer, konuya ilişkin nihai kararın henüz verilmediğini, yönetim içinde operasyon konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu aktardı.

Öte yandan yetkililer, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Sebastian Gorka'nın askeri müdahaleyi savunan isimler arasında yer aldığını iddia etti.

Yetkililer, Sahel bölgesindeki terör tehdidinin "çok uluslu bir sorun" olduğunu ifade ederek, bölge ülkeleri ile NATO müttefiklerine Mali, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan Sahel Devletleri İttifakı'nın (AES) JNIM ve terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadeleye destek verme çağrısında bulundu.

Konu hakkındaki soruyu yanıtlayan Beyaz Saray ise "ABD'nin, Kuzey ve Batı Afrika'daki hükümetleri terörle mücadele kapsamında Amerikan savunma ekipmanlarını ve hizmetlerini satın almaya" teşvik ettiğini ifade etti.

Operasyon seçeneğinin hayata geçirilmesi halinde Mali'nin, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde askeri saldırı emri verdiği 8. ülke olacağı belirtiliyor.

ABD'nin Mali'de doğrudan askeri operasyona girişmesinin, ülkede bulunan Rus güçleri nedeniyle Washington ile Moskova arasında yeni bir gerilim riski doğurabileceği değerlendiriliyor.

Mali, son yıllarda özellikle ülkenin kuzeyi ve orta kesimlerinde faaliyet gösteren silahlı grupların saldırıları nedeniyle ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Mali'de Terörle Mücadele İçin Askeri Operasyon Düşünüyor - Son Dakika

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