ABD, Meksika ve Guatemala Dışişleri Bakanları Göç ve İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Konularını Ele Aldı

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MEXICO ABD, Meksika ve Guatemala Dışişleri Bakanları, bölgesel göç hareketliliği ve insan kaçakçılığıyla mücadele konularını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yayımlanan ortak basın açıklamasına göre, Bakan Antony Blinken, Meksikalı mevkidaşı Alicia Barcena Ibarra, Guatemalalı mevkidaşı Carlos Ramiro Martinez ve Guatemala İçişleri Bakanı Francisco Jose Jimenez Irungaray'la Washington'da bir araya geldi.

Blinken'a toplantıda, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve İç Güvenlik Danışmanı Elizabeth Sherwood-Randall eşlik etti.

Üç ülkenin bakanları, bölgedeki göç sorunu, insan kaçakçılığı ağlarını çökertmek için soruşturma ve operasyonların yürütülmesi hususunda güvenlik işbirliği ve ülkeler arasındaki işçi hareketliliğini artırma konularını masaya yatırdı.

Toplantıda, Guatemala'da istihdamı artırmak için yapılacak ortak yatırımlar da ele alındı.

Obrador, sınırın kapatılmasını istemiyor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, dün düzenlenen basın toplantısında, ABD yetkililerinin, sınırdaki göç dalgasını kontrol altına almak için artan baskısına değindi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Meksika sınırını kapatma" yönündeki ifadeleri üzerine konuşan Obrador, iki ülkenin birbirinin en büyük ticari ortağı olduğunu ve sınırların kapatılması durumunda iki ekonominin de zarar göreceğini vurguladı.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), ülkenin güney sınırına ocak ayında 176 bin 205 düzensiz göçmenin ulaştığını, Aralık 2023'teki yaklaşık 252 bin göçmene kıyasla düşüş yaşandığını belirtti.