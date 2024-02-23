ABD 52 yıl sonra Ay'a gitti - Son Dakika
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ABD 52 yıl sonra Ay'a gitti

ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin ''IM-1'' misyonu kapsamında SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen ''Odysseus'' adlı uzay aracı, Ay'a iniş yaptı. Odysseus, Ay'ın güney kutbuna yakın bir bölgesine TSi ile 02.23'te güvenli bir şekilde indi.

23.02.2024 04:49  Güncelleme: 04:53
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ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen "Odysseus" adlı uzay aracı, Ay'a iniş yaptı. Bu iniş sonrası "Odysseus" 1972'deki Apollo 17 misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçti.

"SİPARİŞİNİZ AY'A TESLİM EDİLDİ"

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesinden yapılan canlı yayında, Odysseus'un, Ay'ın güney kutbuna yakın bir bölgesine TSi ile 02.23'te güvenli bir şekilde indiği belirtildi. NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Siparişiniz Ay'a teslim edildi." ifadesi kullanılırken uzay aracının Ay'a inişi, Intuitive Machines şirketinin hesabından ise "Odysseus'un yeni bir evi var." ifadesiyle duyuruldu.

1972'DEN BERİ İLK

NASA Yöneticisi Bill Nelson, canlı yayında, "Bugün, yarım yüzyılı aşkın süredir ilk kez ABD, Ay'a geri döndü. Bugün NASA'nın ticari ortaklıklarının gücünü ve vaadini gösteren bir gün." dedi.

İnişten 15 dakika sonra zayıf da olsa sinyal göndermeye başlayan Odysseus, 50 yıldan fazla bir süre sonra Ay'ın yüzeyine inen ilk özel şirket yapımı uzay aracı oldu.

Odysseus, inişiyle 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçti.

ABD'li özel şirket Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında Ay'a iniş için geliştirdiği uzay aracı, 15 Şubat'ta SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. 4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.

NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak, Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti.

ABD 52 yıl sonra Ay\'a gitti
Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD 52 yıl sonra Ay'a gitti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Beşiktaş 1903: Aman bizimki duymasın masraf çıkarmayın 21 5 Yanıtla
  • ben irfo: ben nasil aya gitiysem ABD de ayni gitmis . 0 0 Yanıtla

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