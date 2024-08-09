ABD, Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas arasında müzakereleri başlatma çağrısı yaptı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın, İsrail ile Hamas arasında esir değişimi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısına desteğini ifade etti.

Von der Leyen, ABD, Mısır ve Katar'ın, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için müzakereleri yeniden başlatma çağrısına ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden von der Leyen, "Hayat kurtarmanın, barış umudunu yeniden tesis etmenin ve rehinelerin geri dönmesini sağlamanın tek yolu bu." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, "Bu nedenle bölgenin ihtiyaç duyduğu barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak üzere ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen çabaları kuvvetle destekliyorum." ifadesini kullandı.

ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.