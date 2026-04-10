ABD, Mülteci Kabulünde Güney Afrika Öncelikli
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Mülteci Kabulünde Güney Afrika Öncelikli

10.04.2026 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 mali yılı ilk yarısında ABD, kabul ettiği mültecilerin %99'unu Güney Afrikalılardan oluşturdu.

CAPE ABD'nin 2026 mali yılının ilk yarısını kapsayan 1 Ekim 2025-31 Mart 2026 döneminde 6 aylık süreçte kabul ettiği mültecilerin tamamına yakınını Güney Afrika uyruklular oluşturdu.

ABD Mülteci İşleme Merkezince (RPC) yayımlanan son veriler, Washington yönetiminin 6 aylık süreçte kabul ettiği 4 bin 499 mülteciden 4 bin 496'sının Güney Afrika uyruklu olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, bu dönemdeki kabul listesinde dünya genelinden Güney Afrika haricindeki tek ülke olan Afganistan'dan 3 kişiye "mülteci" statüsü verildi.

Eyalet bazlı dağılım incelendiğinde, Güney Afrikalı mültecilerin yerleştirilmesinde Teksas'ın 582 kişiyle ilk sırada yer aldığı görüldü.

Teksas'ı, 314 kişiyle Florida, 247 kişiyle Kaliforniya, 186 kişiyle Kuzey Carolina ve 154 kişiyle Georgia izledi.

ABD'nin Güney Afrikalı beyazlara mültecilik vermesi

Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyaz toplumun büyük bölümünü, yüzyıllar önce sömürge döneminden gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları Afrikaner etnik grubu oluşturuyor.

Trump, Şubat 2025'te yaptığı açıklamada, Güney Afrika yönetiminin söz konusu "beyaz çiftçilere" kötü davrandığını ileri sürerek, onlara "mülteci" statüsü verilmesini gündeme getirmişti. Bu kapsamda "mülteci" statüsü verilen 100 kişilik ilk beyaz Güney Afrikalı kafilesi, Mayıs 2025'te ABD'ye gitmişti.

ABD'ye 2026 mali yılında kabul edilecek mültecilere ilişkin Ekim 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan Başkanlık kararnamesinde, mülteci sayısının 7 bin 500 ile sınırlı tutulacağı ve büyük kısmının Güney Afrika'dan geleceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güney Afrika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 19:54:20. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, Mülteci Kabulünde Güney Afrika Öncelikli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.