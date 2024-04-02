ABD Müslüman liderler, Biden'ın iftar davetini protesto ederek alternatif bir iftar düzenleyecek

ABD'nin önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarının liderleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın vereceği iftar yemeğini protesto ederek Beyaz Saray önünde " Gazze'de ateşkes için alternatif iftar" programı düzenleyecek.
Amerikalı Müslüman grupların, İsrail'e koşulsuz desteğini sürdüren Biden yönetimine tepkileri devam ediyor.
Beyaz Saray'da salı akşamı düzenlenecek iftar programına katılmayı reddeden pek çok Müslüman grubun lideri, alternatif bir iftar organizasyonu düzenlemeye hazırlanıyor.
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'li önde gelen sivil toplum liderleri, Beyaz Saray'ın iftar davetini protesto etmek amacıyla Beyaz Saray'ın karşısında bulunan Lafayette Parkı'nda bir araya gelecek ve burada Gazze'de ateşkes için iftar programı düzenleyecek.
Açıklamada, Biden yönetiminin Gazze politikasının iflas ettiği ve ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımların Gazze'deki katliamları kolaylaştırdığı ifade edildi.
CAIR, daha önceki açıklamasında da Beyaz Saray'ın ve diğer Biden yönetimi kurumlarının çeşitli davetlerine katılmayacaklarını, yönetimin Gazze politikasını protesto ettiklerini açıklamıştı.
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınadı. İİT, uluslararası yardım örgütlerine yönelik saldırıları uluslararası hukuku ihlal eden suçlar olarak nitelendirdi ve İsrail'i evrensel insancıl hukuka saygı duymaya çağırdı. Ayrıca, uluslararası toplumdan Gazze'deki sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak için baskı yapmasını istedi.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
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