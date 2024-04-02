ABD Müslüman liderler, Biden'ın iftar davetini protesto ederek alternatif bir iftar düzenleyecek

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ABD'nin önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarının liderleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın vereceği iftar yemeğini protesto ederek Beyaz Saray önünde " Gazze'de ateşkes için alternatif iftar" programı düzenleyecek.

Amerikalı Müslüman grupların, İsrail'e koşulsuz desteğini sürdüren Biden yönetimine tepkileri devam ediyor.

Beyaz Saray'da salı akşamı düzenlenecek iftar programına katılmayı reddeden pek çok Müslüman grubun lideri, alternatif bir iftar organizasyonu düzenlemeye hazırlanıyor.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'li önde gelen sivil toplum liderleri, Beyaz Saray'ın iftar davetini protesto etmek amacıyla Beyaz Saray'ın karşısında bulunan Lafayette Parkı'nda bir araya gelecek ve burada Gazze'de ateşkes için iftar programı düzenleyecek.

Açıklamada, Biden yönetiminin Gazze politikasının iflas ettiği ve ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımların Gazze'deki katliamları kolaylaştırdığı ifade edildi.

CAIR, daha önceki açıklamasında da Beyaz Saray'ın ve diğer Biden yönetimi kurumlarının çeşitli davetlerine katılmayacaklarını, yönetimin Gazze politikasını protesto ettiklerini açıklamıştı.