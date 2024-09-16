ABD Müsteşarı Bass Türkiye'yi Ziyaret Edecek

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(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, 14-18 Eylül tarihlerinde Pakistan ve Türkiye'yi ziyaret edecek. Bass Ankara'da üst düzey yetkililerle bir araya gelerek ABD-Türkiye ikili ilişkilerini ve ABD ile Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı desteklemek üzere beraber çalışma çabalarını ele alacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı, Siyasi İşler Müsteşar Vekili ve ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Bass, 14-18 Eylül tarihlerinde Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Ankara'ya ziyarette bulunacak. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "Müsteşar Bass Ankara'da Türk hükümetinden üst düzey yetkililerle bir araya gelerek ABD-Türkiye ikili ilişkilerinin gücünü vurgulayacak ve ABD ile Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı desteklemek üzere beraber çalışma çabalarını ele alacak.