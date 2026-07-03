ABD Nijerya'dan Asker Geri Çekti - Son Dakika
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ABD Nijerya'dan Asker Geri Çekti

03.07.2026 17:24
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ABD, Nijerya'daki askerlerinin büyük bölümünü geri çekerken, güvenlik işbirliğine devam edeceğini belirtti.

ABD, terörle mücadele kapsamında bu yılın başında Nijerya'ya konuşlandırdığı askerlerin büyük bölümünü geri çektiğini duyurdu.

ABD Afrika Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, 2026 Afrika Genelkurmay Başkanları Konferansı'nın ardından düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, Çad Gölü Havzası'nda yürütülen ortak terörle mücadele operasyonunun hedeflerine ulaştığını söyledi.

Anderson, Nijerya'ya bu yılın başında konuşlandırılan ABD askerlerinin büyük bölümünü geri çektiklerini belirterek, ülkesinin Nijerya ile istihbarat paylaşımı ve güvenlik alanındaki işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

Çad Gölü Havzası'nda yürütülen operasyonun terör örgütü DEAŞ'ın bölgedeki yapılanmasına darbe vurduğunu bildiren Anderson, ABD'nin sağladığı istihbarat desteği ile Nijerya güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonların örgütün küresel yapılanmasındaki üst düzey bir ismin etkisiz hale getirilmesine katkı sunduğunu kaydetti.

Anderson, Nijerya'yı önemli bir güvenlik ortağı olarak nitelendirerek, ABD'nin bundan sonraki süreçte de ortak ülkelerin terörle mücadele kapasitesini artırmaya yönelik istihbarat ve diğer özel kabiliyetlerle destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Afrika ülkeleri arasında istihbarat paylaşımının artırılması çağrısında bulunan Anderson, terörizm, yasa dışı kaçakçılık ve diğer sınır aşan güvenlik tehditleriyle mücadelenin bölgesel işbirliğiyle daha etkili yürütülebileceğini ifade etti.

ABD askerlerinin Nijerya'ya konuşlandırılması

ABD'nin terörle mücadele kapsamında göndermeyi planladığı askerlerin ilk bölümünün 15 Şubat'ta ülkeye ulaştığı bildirilmişti.

ABD, Çad Gölü Havzası'nda yürütülen istihbarat, gözetleme ve terörle mücadele faaliyetlerine destek amacıyla yaklaşık 200 askerini Nijerya'ya konuşlandıracağını açıklamış, ilk etapta 100 asker ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'ye ulaşmıştı.

ABD Afrika Komutanlığı yetkilileri de konuşlandırmanın iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği kapsamında yürütüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Nijerya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Nijerya'dan Asker Geri Çekti - Son Dakika

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