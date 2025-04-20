Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor

Amerika merkezli New York Times (NYT) gazetesine göre, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Dışişleri Bakanlığı'nın uluslararası operasyonlarıyla ilgili 'köklü değişiklikler' öngören bir taslak yönetmelik üzerinde çalışıyor.

TRUMP YÖNETİMİ, AFRİKA KITASINDAN TAMAMEN ÇEKİLİYOR

Gazetenin haberinde, Trump yönetiminin hazırladığı taslak yönetmelikte, Dışişleri Bakanlığı'nın Afrika operasyonlarının neredeyse tamamının kaldırılacağı, ABD'nin Afrika kıtası genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklarının da kapatılacağı bilgilerinin yer aldığı iddia edildi.

HEPSİ KAPATILACAK

Ayrıca, taslakta, Dışişleri Bakanlığı'nda iklim değişikliği ve mülteci sorunlarının yanı sıra demokrasi ve insan hakları endişeleriyle ilgilenen ofislerin çalışmalarının sonlandırılmasının planlandığı ileri sürüldü.

TARİH VERİLDİ

Haberde, söz konusu taslağın, Trump tarafından gelecek hafta içinde imzalanabileceği öngörüsüne de yer verildi.