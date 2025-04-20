Amerika merkezli New York Times (NYT) gazetesine göre, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Dışişleri Bakanlığı'nın uluslararası operasyonlarıyla ilgili 'köklü değişiklikler' öngören bir taslak yönetmelik üzerinde çalışıyor.
Gazetenin haberinde, Trump yönetiminin hazırladığı taslak yönetmelikte, Dışişleri Bakanlığı'nın Afrika operasyonlarının neredeyse tamamının kaldırılacağı, ABD'nin Afrika kıtası genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklarının da kapatılacağı bilgilerinin yer aldığı iddia edildi.
Ayrıca, taslakta, Dışişleri Bakanlığı'nda iklim değişikliği ve mülteci sorunlarının yanı sıra demokrasi ve insan hakları endişeleriyle ilgilenen ofislerin çalışmalarının sonlandırılmasının planlandığı ileri sürüldü.
Haberde, söz konusu taslağın, Trump tarafından gelecek hafta içinde imzalanabileceği öngörüsüne de yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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