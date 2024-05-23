ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri endişe yaratıyor - Son Dakika
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ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri endişe yaratıyor

ABD\'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri endişe yaratıyor

Türk uzmanlar ve sektör yetkilileri, ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini büyük oranda artırmasının, ülkenin kendi sığ çıkarları lehine temiz enerji ve serbest pazar ilkelerini endişe verici şekilde göz ardı ettiğini düşünüyor. Beyaz Saray geçen hafta yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar, güneş pilleri ve diğer temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranlarını büyük oranda artırarak yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkardığını duyurmuştu. Bu tür korumacı önlemler, Batılı ülkelerin çevreci girişimlerinin ve yeşil ekonomik gündemlerinin inandırıcılığına darbe vuruyor.

23.05.2024 19:08
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ÇEKİM TARİHİ: 21 Mayıs 2024

1. Çin'in elektrikli araç endüstrisinden çeşitli görüntüler

2. ABD'deki caddelerden çeşitli görüntüler

Türk uzmanlar ve sektör yetkilileri, ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini büyük oranda artırmasının, ülkenin kendi sığ çıkarları lehine temiz enerji ve serbest pazar ilkelerini endişe verici şekilde göz ardı ettiğini gösterdiğini düşünüyor.

Beyaz Saray geçen hafta yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar, güneş pilleri ve diğer temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranlarını büyük oranda artırarak yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkardığını duyurmuştu.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Barış Doster konuyla ilgili olarak Xinhua'ya değerlendirmelerde bulundu.

"ABD, Çin'le ekonomik, teknolojik ve endüstriyel rekabette zorlandığı an hemen korumacı tedbirlere başvurabiliyor. Bu durum ABD'nin dilinden düşürmediği liberalizm, serbest pazar ekonomisi, kapitalizm, hür teşebbüs konularında ne kadar ikiyüzlü, ne kadar çifte standartlı olduğunu gösteriyor."

Doster bu tür korumacı önlemlerin, Batılı ülkelerin çevreci girişimlerinin ve yeşil ekonomik gündemlerinin inandırıcılığına darbe vurduğunu söyledi.

"Eğer Çin bu işe katkıda bulunuyorsa, sırf Çin katkıda bulunduğu için bütün sözlerinden geri adım atıp cayabiliyorlar."

Otomotiv sektöründe yaklaşık 14 yıllık deneyimi bulunan sektör yetkilisi Semih Eryükseldi ise Çin'in dünyadaki elektrikli araç pazarına egemen olma doğrultusunda farklı bir strateji izlediğini kaydetti.

"Çin'de hem otomobiller çok hızlı gelişiyor, hem de çok donanımlı ve çok yüksek performanslı otomobilleri çok ekonomik fiyata sunuyorlar. ABD ve Avrupa ülkeleri, Çinli markaların biraz daha önünü kesmek istiyor. Şu anda ulaşılabilir fiyatlarda olan birçok Çin yapımı elektrikli otomobil 400 kilometre ile 500 kilometre arasında menzil sunuyor. Bu ülkeler bu menzili 800-1000 kilometre aralığına çıkarmak, şarj süresini 3 saat civarından 30-40 dakikaya düşürmek yerine vergi artışını tercih ediyorlar."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri endişe yaratıyor - Son Dakika

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