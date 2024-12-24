ABD\'nin Deyrizor\'da DEAŞ\'a Hava Saldırısı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenledikleri hava saldırısında 2 DEAŞ unsurunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin dün Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Deyrizor ilinde düzenlenen hava saldırısında iki DEAŞ unsurunun etkisiz hale getirildiği, birinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırıda örgüte ait silah yüklü kamyonun da imha edildiği kaydedildi.

CENTCOM, 20 Aralık'ta da Suriye'de düzenledikleri hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Yusuf ile bir örgüt mensubunun öldürüldüğünü bildirmişti.