ABD'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı KİK toplantısında İran gündemi ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı KİK toplantısında İran gündemi ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülke liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İran konulu toplantıda, İran'la krizin 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü belirtti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülke liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İran konulu toplantıda, İran'la krizin 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü belirtti.

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan KİK üyesi ülkelerin liderleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM binasında bir araya geldi.

Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra KİK üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman ile Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleri veya dışişleri bakanları katıldı.

"İran'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

İran'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Trump, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini hep birlikte takip edeceklerini belirtti.

"Bir süredir görüşmeler yapılıyor, bence bir anlaşmaya varmaları için oldukça büyük bir ivme var. Herkesin ağzından duyduğumuz bu." diyen Trump, anlaşmaya varmalarının herkes için iyi olacağını söyledi.

İran'la krizin ne zaman çözülebileceği konusunu değerlendiren ABD Başkanı, "İran'la ilgili durumun (3 Kasım'daki) ara seçimlerden hemen sonra, hatta belki de daha önce sona erebileceğini düşünüyoruz. Bilmiyorum, bu işler asla belli olmaz." diye konuştu.

Trump, Tahran'la ya bir anlaşma yapacakları ya da anlaşma sağlayamazlarsa bu ülkeyi "yok edecekleri" şeklindeki söylemini yineledi.

Hürmüz Boğazı'ndan krizin başladığı günden bu yana yaklaşık 1 milyar varil petrolün geçişini sağladıklarını ifade eden ABD Başkanı, boğazın kontrolünün kendilerinde olduğunu savundu.

Trump, "Yönetimim, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nu ve petrolün nakledilmesini sağlayan boru hatlarını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Hep birlikte, bu bölgeyi on yıllardır rahatsız eden zorlukların üstesinden gelmenin eşiğindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

ABD Başkanı Trump, geçen yıl yine BM marjında bölge ülkeleriyle bir araya gelerek Gazze konusunda önemli adımlar attıklarını ve bölgedeki krizi sona erdirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Bu sürece ilişkin konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönen Trump, şunları söyledi:

"Tam olarak bir yıl önce, birçok ülke Birleşmiş Milletlerin yan etkinlikleri kapsamında burada bir araya gelerek Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi tartışmıştık ve neredeyse aynı isimler buradaydı. Aralarında Türkiye'den gelen, tam şuradaki dostum da vardı. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır."

Gazze'de akan kanın durdurulması sürecinde masada bulunan ülke liderlerinin çok çaba sarf ettiğini dile getiren Trump, şimdi Gazze'nin yeniden inşası sürecinde de bu ülkelerin kayda değer katkılar yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Trump'ın açıklamalarının ardından soru alınmazken, toplantının kalan bölümünün basına kapalı gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriKörfez İşbirliği KonseyiRecep Tayyip ErdoğanDonald TrumpDış PolitikaABD BaşkanıOrta DoğuGüncelİranSon Dakika

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
00:18
Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama
Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama
23:31
Amedspor’da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
Amedspor'da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
23:22
TFF’den Orkun Kökçü için açıklama
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama
22:43
Trump, Erdoğan’ı övmeye doyamadı Yaptığı uyarı da dikkat çekici
Trump, Erdoğan'ı övmeye doyamadı! Yaptığı uyarı da dikkat çekici
22:27
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
22:20
Trump açıkladı New York’ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 01:26:06. #.0.2#
SON DAKİKA: ABD'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı KİK toplantısında İran gündemi ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement