ABD'nin Filistin devletini tanıma planı İsrail'i endişelendiriyor - Son Dakika
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ABD'nin Filistin devletini tanıma planı İsrail'i endişelendiriyor

ABD\'nin Filistin devletini tanıma planı İsrail\'i endişelendiriyor

İbranice yayın yapan Maariv gazetesi, İsrail'in ABD'nin 'Filistin devletini tanımasından' endişelendiğini yazdı. Gazetenin haberinde, İsrailli siyasi kaynakların, ABD yönetiminin, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde, 'yenilenmiş bir Filistin yönetimi'ne bağlı birleşik bir Filistin devleti kurma fikrini teşvik etme yönündeki yoğun faaliyetlerinden duydukları endişeyi dile getirdiği ifade edildi.

09.02.2024 19:11
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İbranice yayın yapan Maariv gazetesi, İsrail'in ABD'nin "Filistin devletini tanımasından" endişelendiğini yazdı.

Gazetenin haberinde, İsrailli siyasi kaynakların, ABD yönetiminin, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde, "yenilenmiş bir Filistin yönetimi"ne bağlı birleşik bir Filistin devleti kurma fikrini teşvik etme yönündeki yoğun faaliyetlerinden duydukları endişeyi dile getirdiği ifade edildi.

ABD'li yetkililerin, Hamas'ın Gazze Şeridi'ni yönetmesine son verilmesinin "ertesi gününe" ilişkin kapsamlı bir siyasi girişimin parçası olarak Filistin devletini tanımayı düşündüğü aktarılan haberde, böyle bir adımın gerçekleşmesinin "siyasi bir tsunami" olacağı savunuldu.

Haberde, Tel Aviv'in, "ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, İsrail'in onayı olmadan bile Filistin devletini tanımayı ciddi şekilde düşündüğünü fark etmeye başladığı" belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın geçen günlerde ofis çalışanlarına, İsrail'le müzakereler veya Tel Aviv onayı olmadan ABD'nin veya uluslararası alanda tek taraflı Filistin devletini tanıma olasılığına yönelik düzenli çalışma hazırlamaları talimatını verdiği paylaşılan haberde, bu konunun Blinken'ın ziyareti sırasında İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmelerde de gündeme geldiği aktarıldı.

Haberde, ABD yönetimi ve Avrupa ülkelerinden gelen bilgiler ışığında, İsrail'deki üst düzey yetkililerin, Biden yönetiminin bir Filistin devleti kurma fikrine ve bunu tek taraflı baskı aracı olarak kabul etmesinden duydukları endişeyi dile getirdiği ifade edildi.

İsrailli siyasi kaynakların, bu konunun son dönemde ABD ve Avrupalıların Orta Doğu'ya yönelik siyasi gündeminde yer aldığını belirttiği dile getirilen haberde, söz konusu kaynakların, artık meselenin "deneme aşamasında ya da teorik bir fikir olmadığını", Filistin devletini tanıma fikrinin ivme kazandığını ve "sahada propagandasının yapıldığını" söylediği kaydedildi.

Kaynak: AA

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