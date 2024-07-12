ABD'nin Gazze'ye yardımları yüzer iskele ile ulaştırılamıyor - Son Dakika
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ABD'nin Gazze'ye yardımları yüzer iskele ile ulaştırılamıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in kara yolu ile geçişlere izin vermemesi nedeniyle ABD'nin insani yardımları Filistinlilere ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline kurduğu yüzer iskelenin görevinin tamamlanamadığını belirtti. Yüzer iskele, teknik sorunlar ve dalgalı deniz şartları nedeniyle başarılı olamadı ve tekrar İsrail'in Aşdod Limanı'na çekildi. Pentagon Sözcü Yardımcısı, yüzer iskelenin tekrar kurulma planı olup olmadığı konusunda net bir cevap vermedi. Yüzer iskelenin kurulmasının İsrail'in kuzey Gazze'ye ek geçişler açma konusundaki kararlılığını güvence altına aldığı savunuldu. Ancak yüzer iskele, deniz şartları nedeniyle sık sık kullanılamaz hale gelmiş ve maliyeti yaklaşık 230 milyon dolara ulaşmıştır.

12.07.2024 21:35
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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in kara yolu ile geçişlere izin vermemesi nedeniyle ABD'nin insani yardımları Filistinlilere ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline mayıs ortasında kurduğu yüzer iskelenin "görevinin yakın zamanda tamamlanacağını" belirtti ancak net bir tarih vermedi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında yüzer iskele hakkındaki soruları cevapladı.

Önceki gün ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) yüzer iskeleyi yine Gazze sahiline kurmaya çalıştığını ancak teknik sorunlar ve dalgalı deniz şartları nedeniyle başarılı olamadığını belirten Singh, yüzer iskelenin tekrar İsrail'in Aşdod Limanı'na çekildiğini aktardı.

Singh, "geçici bir çözüm" olduğunu sıklıkla vurguladığı yüzer iskelenin, Gazze sahiline tekrar kurulma planı olup olmadığı veya bunun artık mümkün olup olmadığı konusundaki sorulara ise net bir cevap vermedi.

"İskelenin görevi yakın zamanda tamamlanacak ancak verebileceğim kesin bir tarih yok" diyen Singh, yüzer iskeleden yaklaşık 8 bin metrik ton civarında insani yardım dağıtıldığını öne sürdü.

Singh, "Bu çabalara katkıda bulunan askeri personelimizle gurur duyuyoruz." dedi.

"Yüzer iskelenin başarı olduğuna inanıyoruz"

Singh, yüzer iskelenin kurulmasının aynı zamanda "İsrail'in kuzey Gazze'ye ek geçişler açma konusundaki kararlılığının güvence altına alınmasına" yardımcı olduğunu savunarak, zorlu koşullar altında yaptıkları çalışmalar sayesinde "hayatların kurtarıldığını" söyledi.

"Kaç tane hayat kurtardınız?" sorusuna verdiği yanıtta Singh, kendi rollerinin sadece insani yardımların dağıtılmasını sağlamak olduğunu belirterek "Ne kadar hayat kurtarıldı bilmiyorum ancak insanların aç ve yiyeceğe ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Singh, "yüzer iskelenin kurulmadan önce bölgede deniz şartlarının araştırılıp araştırılmadığı, ABD vergi mükelleflerinin 230 milyon dolarlık parasının bu şekilde iskeleye harcanmasına değip değmediği" yönündeki soru üzerine de "Hiçbir şey yapmamak başarısızlık olacaktı. Çözümün bir parçası olduk ve bunun başarı olduğuna inanıyoruz." yanıtını verdi.

Yine bir soruya verdiği yanıtta Singh, yüzer iskelenin kurulduğu 17 Mayıs'tan bu yana sadece 20 gün boyunca "operasyonel" olarak kullanıldığını belirtti.

Yüzer iskele "fiyasko" eleştirilerine neden oldu

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta yaptığı son Birliğin Durumu konuşmasında, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için bölgeye yüzer iskele kurulacağını duyurmuştu.

İsrail'in kara sınırından Gazze'ye insani yardım girişlerini engellemesine çözüm olarak planlanan yüzer iskelenin kurulumu iki aydan fazla sürerek 17 Mayıs'ta bitirilmişti. Ancak 25 Mayıs'ta çıkan fırtına sonucu yüzer iskele parçalara ayrılmış, "fiyasko" eleştirileri altında İsrail'de yapılan onarımdan sonra 7 Haziran'da tekrar yerine kurulmuştu.

Pentagon, ilk olarak 320 milyon dolar harcandığı açıklanan Gazze'deki yüzer iskelenin toplam maliyetinin, ikinci kurulum için tamiri dahil yaklaşık 230 milyon dolar olarak yeniden belirlendiğini duyurmuştu.

Bu süre içinde yüzer iskele, deniz şartları nedeniyle sık sık kullanılamaz hale gelmiş, yerinden çıkarılarak İsrail'in Aşdod Limanı'nda tutulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Gazze'ye yardımları yüzer iskele ile ulaştırılamıyor - Son Dakika

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