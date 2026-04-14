ABD'nin Hürmüz Boğazı Ablukası NATO Müttefiklerinden Destek Görmüyor

14.04.2026 01:09
Pakistan'da ABD ile İran arasında yapılan kalıcı ateşkes görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanırken, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma planı NATO müttefikleri tarafından kabul edilmedi. Avrupa ülkeleri, boğazda seyrüseferin devamının önemini vurgulayarak, bu konuda işbirliği önerilerini değerlendirdiler.

Pakistan'da ABD ile İran arasında yapılan kalıcı ateşkes görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma planı NATO müttefikleri arasında karşılık bulmadı. Orta Doğu'daki savaşın 40'ıncı gününde geçici ateşkes kararı alınmasına rağmen, İslamabad'daki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması umutları suya düşürdü.

Trump, İran'la altı haftalık çatışmayı sona erdirmek için yapılan görüşmelerin anlaşmaya varılamamasının ardından, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini bloke etmek için çalışacağını açıkladı. Ancak, İngiltere ve Fransa dahil NATO müttefikleri, ablukaya katılmayacaklarını ve su yolunun açık kalmasının hayati önem taşıdığını belirtti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ablukaya destek vermediklerini ve savaşa sürüklenmeyeceklerini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump'ın boğazın güvenliği için somut taahhütler istediğini Avrupa hükümetlerine iletti, ancak birçok Avrupa ülkesi, düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesi ve İran ile anlaşma sağlanması şartıyla yardım etmeye istekli olduklarını ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, boğazda seyrüseferin yeniden sağlanması için çok uluslu bir misyon oluşturma planını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Hürmüz Boğazı'nın diplomasi yoluyla açılması gerektiğini belirterek, uluslararası bir güç oluşturmanın karmaşık olacağını söyledi ve NATO'nun Temmuz'daki zirvede Trump ile ilişkilerini gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Politika, Güncel, İran, Nato, Son Dakika

