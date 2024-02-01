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ABD'nin Idaho eyaletindeki havalimanında hangar çöktü: 3 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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ABD'nin Idaho eyaletindeki havalimanında hangar çöktü: 3 ölü, 9 yaralı

ABD\'nin Idaho eyaletindeki havalimanında hangar çöktü: 3 ölü, 9 yaralı

ABD'nin Idaho eyaletindeki bir havalimanında inşaat halindeki bir hangar çöktü. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 9 kişi yaralandı. Hangarın çökme nedeni henüz belirlenemedi.

01.02.2024 09:51  Güncelleme: 09:53
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ABD'nin Idaho eyaletindeki havalimanında inşaat halindeki hangarın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 9 kişi yaralandı.

Boise kent yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde kentteki havalimanında özel bir firmanın yaptırdığı ve halihazırda inşaat halinde olan hangarın çöktüğüne dair ihbar alındığı belirtildi.

Açıklamada, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığını kaydedilirken, yaralılardan 5'inin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Boise İtfaiyesi Operasyonlar Şefi Aaron Hummel, düzenlediği basın toplantısında, çelik hangarın "feci" şekilde çöktüğünü belirtti.

Yetkililer, olayın nedenini soruşturuyor.

Kaynak: AA

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