ABD'nin İklim Anlaşmasından Çekilmesi Uyarısı - Son Dakika
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ABD'nin İklim Anlaşmasından Çekilmesi Uyarısı

AB Komisyonu üyesi Lahbib, ABD'nin dış yardımlarını kesmesinin küresel işbirliğini tehdit edeceğini belirtti.

12.02.2025 22:46
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetimi'nden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan ve Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) çekilmesi ile dış yardımlarını askıya alma kararının küresel istikrar ve çok taraflı işbirliği açısından önemli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, ABD'nin Paris İklim Anlaşması ve DSÖ'den çekilmesi ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) tüm dış yardımlarının durdurulması hakkında oturum yapıldı.

AB Komisyonunu temsilen konuşma yapan Lahbib, Paris İklim Anlaşması'nın iklim kriziyle küresel mücadele için "en iyi çerçeveyi sağladığı" yorumunu yaparak ABD yönetiminin çekilme kararından "derin üzüntü" duyduklarını ifade etti.

Lahbib, "On yılı aşkın bir süredir Paris Anlaşması'nın tasarlanması ve uygulanması için tüm Amerikalı ortaklarımızla yan yana çalıştık. Bu nedenle yeni ABD yönetiminin Paris Anlaşması'ndan çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz." diye konuştu.

Küresel sağlık krizleriyle mücadelede uluslararası işbirliğinin gerekliliğine dikkati çeken Lahbib, DSÖ'nün neden gerekli olduğuna dair Kovid-19 salgınını örnek gösterdi.

"ABD'nin DSÖ'den çekileceğini açıklamasından da büyük endişe duyduk." diyen Lahbib, AB'nin DSÖ'ye olan bağlılığını bir kez daha teyit etti.

Lahbib, Trump'ın göreve başlamasının hemen ardından dış yardımların durdurulmasına yönelik imzaladığı kararnameye de değinerek, bu kararın dünyanın dört bir yanındaki insani yardım projeleri için "travmatik bir etki" yarattığı yorumunu yaptı.

Dış yardımların kesilmesinin ise "insani krizlerin daha da kötüleşmesine, yoksulluk oranlarının artmasına ve diğer olumsuz sonuçlara yol açabileceği" uyarısında bulunan Lahbib, şunları kaydetti:

"Başkan Trump'ın görevinin ilk günlerinde kabul ettiği kararnameler ve diğer tedbirlerin tüm çok taraflı sistem üzerinde ciddi bir etkisi olacaktır. Bu kararlar, iklim değişikliği, kamu sağlığı ve güvenlik tehditleri gibi hep birlikte karşı karşıya kaldığımız küresel zorlukların ele alınmasında büyük önem taşıyan uluslararası işbirliğine yönelik önemli bir zorluk teşkil etmektedir."

Lahbib, AB'nin, ABD yönetiminin kararlarını yakından takip etmeye devam edeceğini aktararak "AB'nin insani yardım ve kalkınma taahhütlerinden geri adım atmayacağı konusunda sizi şimdiden temin edebilirim." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından birçok tepki çeken kararnameye imza atmıştı.

Dış yardımlara yönelik imzaladığı kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Yeni ABD Başkanı ayrıca görevdeki ilk gününde, eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması ile Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu DSÖ'den çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Güncel, Çevre, Dünya, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İklim Anlaşmasından Çekilmesi Uyarısı - Son Dakika

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