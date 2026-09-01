ABD'nin İran'a başlattığı saldırıda Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu - Son Dakika
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ABD'nin İran'a başlattığı saldırıda Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu

ABD\'nin İran\'a başlattığı saldırıda Keşm Adası ve Bender Abbas\'ta patlama sesleri duyuldu
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ABD ordusunun İran'a saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basını, Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik kenti çevresinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Saldırı, bölgede tansiyonu yükseltirken İran'ın güney kıyılarında panik ve belirsizlik yarattı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik kenti çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İran'a başlattığı saldırıda Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin İran'a başlattığı saldırıda Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu - Son Dakika
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