ABD'nin İran'a başlattığı saldırıda Keşm Adası ve Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu
ABD ordusunun İran'a saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basını, Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik kenti çevresinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Saldırı, bölgede tansiyonu yükseltirken İran'ın güney kıyılarında panik ve belirsizlik yarattı.
ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik kenti çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi
Kaynak: AA
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