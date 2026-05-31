ABD'nin İran'a Denizde Ablukası Sürüyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugüne kadar rotası değiştirilen gemi sayısının 118'e ulaştığını bildirdi.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 31 Mayıs itibarıyla İran limanlarına girmeye ya da bu limanlardan çıkmaya çalışan 118 ticari geminin rotasının değiştirildiği ve 5 geminin de devre dışı bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD, 13 Nisan'dan bu yana İran'a yönelik deniz ablukası uyguluyor.