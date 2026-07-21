ABD'nin İran'a Saldırı Kapsamı Kısıtlı - Son Dakika
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ABD'nin İran'a Saldırı Kapsamı Kısıtlı

ABD\'nin İran\'a Saldırı Kapsamı Kısıtlı
21.07.2026 13:49
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ABD, İran'a yönelik hava saldırılarını genişletme planında kaynak yetersizliği nedeniyle kısıtlı.

ABD'nin, gelecek günlerde İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmesi konusunda kaynak yetersizliği nedeniyle "kısıtlamalarla" karşı karşıya olduğu iddia edildi.

The Washington Post (WP) gazetesine konuşan ismi açıklanmayan yetkili, ABD'nin İran'a saldırılarına ilişkin iddialarda bulundu.

ABD'nin gelecek günlerde İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığı iddialarını hatırlatan yetkili, bu genişlemenin kaynak yetersizliği nedeniyle "kısıtlamalarla" karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

ABD'nin hava savunma ve uzun menzilli mühimmat stoklarının azaldığına işaret eden yetkili, "savaş hasarı" nedeniyle bölgeye daha fazla asker ve uçak sevk etme kapasitesinde de kısıtlamalar olduğuna dikkati çekti.

Yetkili, "Operasyonları güvenli bir şekilde sürdürmek için yeterli kaynağımız yok ve Beyaz Saray'ın bunun farkında olduğunu sanmıyorum." ifadesini kullandı.

İsrail basını, ABD'nin gelecek günlerde İran'a süren hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını ve bu bağlamda Orta Doğu'ya yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra ilave savaş uçakları da sevk etmeye başladığı iddiasında bulunmuştu.

ABD-İran gerilimi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin İran'a Saldırı Kapsamı Kısıtlı - Son Dakika

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