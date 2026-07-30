ABD'nin İran'a Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin İran'a Saldırısı: 3 Ölü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresi başta olmak üzere çeşitli bölgelere gece saldırıları düzenledi.

ABD ordusunun İran'a yönelik gece saldırılarında Hürmüz Boğazı çevresi ile ülkenin farklı bölgelerinin hedef alındığı, saldırılarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran basını, ABD'nin dün gece yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından ülkede hedef alınan bölgelere ilişkin son bilgileri paylaştı.

Buna göre, ABD ordusu saldırılarda ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı'na komşu bölgeler ile ülkenin farklı noktalarını hedef aldı.

Buşehr ve Hürmüzgan'da saldırılar

Buşehr Valiliğinden yapılan açıklamada, ABD saldırılarında nükleer enerji santraline ev sahipliği yapan Buşehr kenti ile Cem ve Deşti ilçelerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas kentinde ABD saldırıları nedeniyle iki ayrı patlama sesi duyuldu.

Basra Körfezi'nde bulunan Ebu Musa ve Kiş adaları ile Hürmüz Boğazı'na hakim konumdaki Keşm Adası da gece saatlerinde ABD saldırılarının hedefi oldu.

Keşm Adası'nda 3 kişi öldü

Sabah saatlerinde Keşm Adası'na düzenlenen saldırıda bir evin hedef alındığı, aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, saldırılar nedeniyle Keşm Adası'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı, ekiplerin çalışmaları sonucu sorunun giderildiği belirtildi.

Huzistan ve Fars eyaletleri de hedef alındı

Basra Körfezi'nin kuzeyinde, Irak'ın Basra kentine komşu Huzistan eyaletindeki Abadan kentinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi ancak saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

İran'ın orta kesimlerinde yer alan Fars eyaletinin de saldırılara hedef olduğu aktarıldı.

Fars Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kazerun ve Feraşbend kentlerinin ABD saldırılarında hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıların can veya mal kaybına yol açmadığı ve bölgede durumun normale döndüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İran'a Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı

12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 13:17:25. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'nin İran'a Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.