ABD'nin İran Operasyon Kararı Gizli Toplantılarla Şekillendi
ABD'nin İran Operasyon Kararı Gizli Toplantılarla Şekillendi

09.04.2026 13:48
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki gizli sunumu ve ABD yetkililerinin değerlendirmeleri, askeri müdahale planlarını belirledi.

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyon kararı, diplomatik temaslar, istihbarat analizleri ve görüş ayrılıklarının ardından şekillendi. The New York Times'ın aktardığına göre, 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da gizli bir toplantı gerçekleşti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'a gelerek Oval Ofis'teki Kabine Odası'nda ve Durum Odası'nda Trump ve sınırlı bir ekibe İran'a yönelik bir sunum yaptı. Toplantıda Mossad Direktörü David Barnea ve askeri yetkililer yer alırken, ABD tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine hazır bulundu.

Netanyahu'nun sunumunda, İran'ın rejim değişikliği için uygun bir zamanda olduğu iddia edildi ve Türkiye ile ortak bir operasyonun Tahran yönetimini devirebileceği öne sürüldü. Ayrıca, İran'ın balistik füze kapasitesinin hızla yok edilebileceği ve iç ayaklanmaların tetiklenebileceği belirtildi. Sunumun ardından Trump'ın 'Bana iyi geliyor' dediği kaydedildi. Ertesi gün Amerikalı yetkililerin katıldığı bir toplantıda, istihbarat birimleri İsrail'in planını inceledi ve askeri darbenin teknik olarak mümkün olabileceği, ancak rejim değişikliği senaryolarının gerçekçi olmadığı sonucuna varıldı. CIA Direktörü John Ratcliffe bu beklentileri 'gülünç' olarak tanımlarken, General Dan Caine operasyonun ABD'nin silah stoklarını zorlayabileceğini ve Hürmüz Boğazı'nın kapanma riskine dikkat çekti.

Beyaz Saray'da görüş ayrılıkları belirginleşti; Savunma Bakanı Hegseth askeri müdahaleyi savunurken, Başkan Yardımcısı JD Vance daha temkinli bir yaklaşım benimsedi. Dışişleri Bakanı Rubio ise dengeli bir tutum sergileyerek sınırlı bir müdahaleyi değerlendirebileceğini ifade etti. Şubat sonlarında, İran'daki üst düzey liderlerin toplanacağına dair yeni istihbarat, askeri planlamaların hızlanmasına yol açtı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
