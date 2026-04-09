Beyaz Saray: ABD'nin Askeri Zaferi İran'ı Ateşkese Zorladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyaz Saray: ABD'nin Askeri Zaferi İran'ı Ateşkese Zorladı

09.04.2026 02:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarının başarıyla sonuçlandığını ve ateşkes sürecinin başlayacağını duyurdu. 'Destansı Öfke' operasyonuyla İran'ın askeri altyapısının büyük ölçüde imha edildiğini belirtti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, basın toplantısında ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının başarısını ve ateşkes sürecini değerlendirdi. Leavitt, 'Destansı Öfke' operasyonunun 38 gün içinde askeri hedeflere ulaştığını ve İran'ın savunma sanayi altyapısının imha edildiğini belirterek, bunun ABD için bir zafer olduğunu ifade etti. İran'ın terör vekillerini finanse etme kabiliyetinin azaldığını ve nükleer silah elde edemeyeceğini savunan Leavitt, üst düzey liderlerin öldürüldüğünü ve kalanların korkudan felç olduğunu söyledi.

Leavitt, ABD'nin baskı politikası sayesinde İran'ın ateşkes talep etmeye zorlandığını ve Hürmüz Boğazı'nı açmayı kabul ettiğini açıkladı. İran'ın ilk ateşkes planının reddedildiğini, ancak daha sonra sunulan planın ABD'nin 15 maddelik teklifiyle uyumlu hale getirildiğini belirtti. Başkan Trump'ın yalnızca ABD menfaatlerine hizmet eden bir anlaşmayı kabul edeceğini vurgulayan Leavitt, müzakere ekibinin önümüzdeki iki hafta boyunca bu çabaya odaklanacağını söyledi.

Operasyonların İran'ın yakın tehdidini ortadan kaldırdığını ve şimdi bir sonraki aşamaya geçildiğini ifade eden Leavitt, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinde artış gözlemlendiğini ve Boğaz'ın derhal açılması beklentisini dile getirdi. İran'ın geri adım attığını, Başkan Trump'ın ise sonuç odaklı yaklaşımıyla zaferi sağladığını vurguladı. Ateşkesin Hürmüz Boğazı'nın güvenli şekilde yeniden açılmasına bağlı olduğunu belirten Leavitt, ABD'nin durumu yakından izleyeceğini ekledi.

Leavitt, NATO'nun son altı haftada ABD halkına sırt çevirdiğini söyleyerek eleştirdi ve Başkan Trump'ın NATO Genel Sekreteri ile görüşeceğini duyurdu. Ayrıca, Başkan Yardımcısı Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ve Jared Kushner'in İslamabad'a giderek görüşmelere katılacağını açıkladı. Çin'in rolüne değinen Leavitt, Başkan Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e saygı duyduğunu ve iyi ilişkiler sürdürdüğünü ifade etti.

Beyaz Saray, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: ABD'nin Askeri Zaferi İran'ı Ateşkese Zorladı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 03:31:41. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.