Beyaz Saray: ABD'nin Askeri Zaferi İran'ı Ateşkese Zorladı

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, basın toplantısında ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının başarısını ve ateşkes sürecini değerlendirdi. Leavitt, 'Destansı Öfke' operasyonunun 38 gün içinde askeri hedeflere ulaştığını ve İran'ın savunma sanayi altyapısının imha edildiğini belirterek, bunun ABD için bir zafer olduğunu ifade etti. İran'ın terör vekillerini finanse etme kabiliyetinin azaldığını ve nükleer silah elde edemeyeceğini savunan Leavitt, üst düzey liderlerin öldürüldüğünü ve kalanların korkudan felç olduğunu söyledi.

Leavitt, ABD'nin baskı politikası sayesinde İran'ın ateşkes talep etmeye zorlandığını ve Hürmüz Boğazı'nı açmayı kabul ettiğini açıkladı. İran'ın ilk ateşkes planının reddedildiğini, ancak daha sonra sunulan planın ABD'nin 15 maddelik teklifiyle uyumlu hale getirildiğini belirtti. Başkan Trump'ın yalnızca ABD menfaatlerine hizmet eden bir anlaşmayı kabul edeceğini vurgulayan Leavitt, müzakere ekibinin önümüzdeki iki hafta boyunca bu çabaya odaklanacağını söyledi.

Operasyonların İran'ın yakın tehdidini ortadan kaldırdığını ve şimdi bir sonraki aşamaya geçildiğini ifade eden Leavitt, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinde artış gözlemlendiğini ve Boğaz'ın derhal açılması beklentisini dile getirdi. İran'ın geri adım attığını, Başkan Trump'ın ise sonuç odaklı yaklaşımıyla zaferi sağladığını vurguladı. Ateşkesin Hürmüz Boğazı'nın güvenli şekilde yeniden açılmasına bağlı olduğunu belirten Leavitt, ABD'nin durumu yakından izleyeceğini ekledi.

Leavitt, NATO'nun son altı haftada ABD halkına sırt çevirdiğini söyleyerek eleştirdi ve Başkan Trump'ın NATO Genel Sekreteri ile görüşeceğini duyurdu. Ayrıca, Başkan Yardımcısı Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ve Jared Kushner'in İslamabad'a giderek görüşmelere katılacağını açıkladı. Çin'in rolüne değinen Leavitt, Başkan Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e saygı duyduğunu ve iyi ilişkiler sürdürdüğünü ifade etti.