ABD'nin İran Planları

04.03.2026 23:17
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD'nin İran'a kara operasyonu planlamadığını duyurdu.

(ANKARA) - Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'a yönelik kara operasyonunun plan dahilinde olmadığını belirtti. Leavitt ayrıca, "Önümüzdeki saatlerde İran hava sahasında tam ve eksiksiz hakimiyet sağlayacağımızı ve gökyüzünü cesur savaşçılarımızın bu asil ve uzun süredir beklenen hedefleri gerçekleştirmesine açacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında ABD ve İsrail'in İran saldırılarının beşinci gününde sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt, "Önümüzdeki saatlerde İran hava sahasında tam ve eksiksiz hakimiyet sağlayacağımızı ve gökyüzünü cesur savaşçılarımızın bu asil ve uzun süredir beklenen hedefleri gerçekleştirmesine açacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın blöf yapmadığını gösterdiğini dile getiren Leavittt, "Teröristler, Başkan Trump'ın önceki Başkanlar gibi sadece konuşup, belirlediği kırmızı çizgileri uygulamayı reddedeceğini düşündüler, ancak bu, felaketle sonuçlanan bir yanlış karar oldu. Başkan Trump bir tehditte bulunduğunda, ki ben bunu geçtiğimiz yıl boyunca bu kürsüden sizlere pek çok yineledim, Başkan Trump blöf yapmaz" diye konuştu.

"İran barış yolunu reddetti"

Leavitt, İran'ın barışı tercih etmediğini belirterek, "İran barış yolunu reddetti çünkü bu rejimin kontrolündeki teröristler nükleer silah geliştirip Amerikalılara ve müttefiklerimize karşı kullanmak istiyordu" dedi. Leavitt, ABD'nin İran'a yönelik hedeflerini, "İran rejiminin balistik füze programını yok etmek, İran'ın bölgedeki deniz varlığını yok etmek, ABD koalisyon güçlerine yönelik saldırılardan sorumlu olan ve bölgede istikrarsızlığa katkıda bulunan İran'ın terörist vekil güçlerini dağıtmak ve İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını daha fazla sürdürmesini önlemek" şeklinde sıraladı.

İran'ın bir sonraki Dini Lideri'nin kim olacağına ilişkin, "Bekleyip görmemiz lazım" diyen Leavitt, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in bu pozisyona geçebileceğine dair haberleri gördüklerini söyledi.

ABD'nin İran'a yönelik bir kara operasyonu yapıp yapmayacağına ilişkin Leavitt, İran'a yönelik kara operasyonun plan dahilinde olmadığını ifade etti. Leavitt, "Şu anda bu, plan dahilinde değil, ancak ben kesinlikle ABD Başkanı veya başkomutan adına askeri seçenekleri ortadan kaldırmayacağım" dedi.

Leavitt, İran'ın Minab şehrindeki bir kız ilkokuluna yönelik saldırının ABD tarafından yapılıp yapılmadığı sorusunu, "Bildiğim kadarıyla hayır" ifadeleriyle yanıtladı. Leavitt devamında, İran rejiminin propagandayı çok etkileyici bir şekilde kullandığını ve "Bu odadaki birçok kişinin de buna kandığını" söyledi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
