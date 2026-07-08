ABD'nin İran Saldırısında 8 Asker Öldü - Son Dakika
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ABD'nin İran Saldırısında 8 Asker Öldü

08.07.2026 19:05
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ABD'nin İran'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 8 İran askeri hayatını kaybetti.

ABD'nin, İran'ın güney bölgelerine yönelik başlattığı saldırılarda İran Ordusu Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 8 askerin öldüğü belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD'nin İran'ın güneyindeki Buşehr ve Benderabbas kentlerine yönelik son saldırılarında 8 asker hayatını kaybetti.

Ölen askerlerin İran Ordusu Hava ve Deniz kuvvetlerine mensup oldukları ifade edildi.

ABD, İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Mahşehr, Benderimam ve Hamidiye kentlerine gece saatlerinde saldırılar düzenlemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin İran Saldırısında 8 Asker Öldü - Son Dakika

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