ABD'nin Lavan Adası saldırısında 3 Besic mensubu milis hayatını kaybetti

ABD'nin dün gece İran'ın Lavan Adası'na düzenlediği saldırıda Besic gücü mensubu 3 milisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Buşehr eyaletine bağlı Deyr ilçesindeki Seyyidü'ş-Şüheda Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Albay Abdülkerim Puladifer, olaya ilişkin bilgi verdi.

Puladifer, ABD'nin dün gece Lavan Adası'na düzenlediği saldırıda Mehdi Bahrani, Hüseyin Salihnejad ve Hasan Mümini isimli Besic mensuplarının hayatını kaybettiğini, Deyr ilçesinde ise güvenliği sağlayan bazı güçlerin yaralandığını belirtti.