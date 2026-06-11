ABD'nin Minab Kentine Saldırısı

İran basını, ABD'nin Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.
İran devlet televizyonunun haberinde, "Amerikalı teröristlerin saldırısında Minab kentinin Korgan beldesinde iki kişi, şarapneller nedeniyle yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
Yaralıların Minab Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilirken, durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.
ABD, geçici ateşkese rağmen İran'ın güneyine saldırılar başlatmıştı.
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