ABD'nin Orban'ı BM Genel Sekreterliğine ortak aday olarak desteklediği öne sürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'nin Orban'ı BM Genel Sekreterliğine ortak aday olarak desteklediği öne sürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WSJ, ABD'nin eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı BM Genel Sekreterliği için desteklediğini ve ortak aday olmasının planlandığını iddia etti. Haberde Rusya ve Çin'in de bu fikri destekleyeceğine inanıldığı belirtilirken Guterres'in görevi 31 Aralık 2026'da sona erecek.

ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı desteklediği iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin üç ülkedeki kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD'nin Orban'ı BM Genel Sekreterliği için aday olmayı düşünmeye teşvik ettiği ve kendisini bu görev için desteklediği öne sürüldü.

Söz konusu planda nihai kararın verilmesinin beklendiği belirtilen haberde, Rusya ve Çin'in bu fikri destekleyeceklerine inanıldığı ve Orban'ın ortak aday olmasının planlandığı savunuldu.

Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayındaki Macaristan seçimlerinde Orban'ı desteklediği hatırlatılarak, BM Genel Sekreterliği yarışına girmesi halinde desteğini sürdürmesinin beklendiği ancak konuya ilişkin açıklamanın ara seçimler sonrasına bırakılacağı tahminine yer verildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ikinci görev dönemi 31 Aralık 2026'da sona erecek. Yeni genel sekreterin 1 Ocak 2027'de göreve başlaması öngörülüyor.

BM Şartı uyarınca genel sekreter, Güvenlik Konseyinin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından atanıyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiViktor OrbanMacaristanPolitikaGüncelRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü 12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Oyun devine siber saldırı 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı Oyun devine siber saldırı! 11,7 milyon kullanıcının verisi çalındı
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
10:02
Yeni takımında da kabus sürüyor Çağlar yine sakatlandı
Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
09:44
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
09:41
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
08:47
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 10:25:31. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'nin Orban'ı BM Genel Sekreterliğine ortak aday olarak desteklediği öne sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei