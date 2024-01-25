 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'nin Suriye'den asker çekme planı ve PKK/YPG-Esed rejimi ortaklığı tartışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Suriye'den asker çekme planı ve PKK/YPG-Esed rejimi ortaklığı tartışılıyor

ABD yönetimi, Orta Doğu'da artan gerilim üzerine Suriye'den askerlerini geri çekme planı yaparken, DEAŞ ile mücadelede PKK/YPG-Esed rejimi ortaklığı oluşturulması fikri tartışılıyor. ABD'nin Orta Doğu Enstitüsü'nün Suriye, Terörizme Karşı Koyma ve Aşırılıkçılık Programı Direktörü Charles Lister, Washington yönetimindeki kaynaklardan aldığı bilgilere göre, henüz kesin bir karar olmasa da Beyaz Saray'ın Suriye'deki görevini sürdürmeye yatırım yapmayacağı belirtiliyor. Ayrıca bazı yetkililer, ABD'nin geri çekilmesini sağlamak için PKK/YPG ve Esed rejimi arasında işbirliği yapılmasını öneriyor.

ABD\'nin Suriye\'den asker çekme planı ve PKK/YPG-Esed rejimi ortaklığı tartışılıyor
25.01.2024 - 16:35,  Güncelleme: 16:39
Abone Ol

ABD yönetiminde, Orta Doğu'da 7 Ekim 2023 sonrasında artan gerilim üzerine ABD askerlerinin Suriye'den geri çekilmesi planı ve "DEAŞ ile mücadelede" PKK/YPG-Esed rejimi ortaklığı oluşturmasının tartışılmaya başlandığı iddia edildi.

ABD dış politika ve güvenlik kurumlarıyla yakın temas içinde olan ABD'deki Orta Doğu Enstitüsünün Suriye, Terörizme Karşı Koyma ve Aşırılıkçılık Programı Direktörü Kıdemli Uzman Charles Lister imzasıyla Foreign Policy'de yayımlanan makalede, Washington yönetiminde, Orta Doğu'da yükselen tansiyon nedeniyle oluşan tedirginliğin, Suriye'den tam bir çekilmeyle sonuçlanabileceği yorumu yapıldı.

Lister, ABD Savunma ve Dışişleri bakanlıklarından ismi açıklanmayan 4 kaynağın, kendisine bu konuda henüz nihai bir kararın verilmediğini ancak Beyaz Saray'ın artık Suriye'de gereksiz olduğunu düşündüğü bir görevi sürdürmeye yatırım yapmayacağını paylaştığını aktardı.

Charles Lister'e göre, geri çekilmenin ne zaman ve nasıl yapılabileceğine karar vermek için yönetimin içinde aktif tartışmalar sürüyor.

Lister ayrıca ABD yönetiminde bazılarının, ABD'nin geri çekilmesinin önünü açan bir yol olarak DEAŞ ile mücadelede terör örgütü PKK/YPG ile Esed rejimi arasında işbirliği anlaşması yapılmasını önerdiğini yazdı.

Suriye'de 2015'ten bu yana varlık gösteren ABD'nin, 20'den fazla üste yaklaşık 1200 askeri bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, YPG, PKK, Suriye, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Suriye'den asker çekme planı ve PKK/YPG-Esed rejimi ortaklığı tartışılıyor - Son Dakika


18:40
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak.
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08
Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son Dakika
18:40 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak.
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:59 Birleşik Krallık, Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere "hazırlık yapın" çağrısı yaptı
15:59 Bursa'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 18:55:01. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin Suriye'den asker çekme planı ve PKK/YPG-Esed rejimi ortaklığı tartışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement