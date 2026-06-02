ABD'nin Umman'a Baskısı

02.06.2026 10:54
ABD, Umman'a İran ile ilişkilerini kesmesi için baskı yapıyor, gemilere geçiş ücreti uygulama planlıyor.

ABD'nin Umman'a ABD/İsrail- İran savaşında "bir taraf seçmesi" ve İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesi için baskı uyguladığı iddia edildi.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ismi açıklanmayan yetkililer Washington yönetiminin Umman'a ABD/İsrail-İran savaşında "bir taraf seçmesi" ve İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesi için baskı uyguladığını öne sürdü.

ABD'li yetkili, ABD'nin Umman'ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda İran'a katılarak gemilere geçiş ücreti uygulamayı planladığı sonucuna varan yeni istihbarat değerlendirmesinin ardından, Umman'ı yaptırım uygulamak ve hatta bombalamakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Konuya ilişkin bilgi sahibi olan bir kaynak, savaşın başlamasından bu yana Umman'ın, ABD'den gelenler de dahil çeşitli gemilere, seyrüsefer rehberliği, arama kurtarma ve tıbbi yardım sağlayarak destek verdiğini kaydetti.

İsmi verilmeyen ABD'li ve diğer ülkelerden yetkililer, savaşın başlangıcında ABD ordusuna bazı lojistik malzemelerin ulaştırılması için Umman topraklarının kullanıldığını ancak askeri yardımın sınırlı seviyede olduğunu iddia etti.

Öte yandan, Umman Enformasyon Bakanlığından, İran ile ilişkilerin kesilmesi konusundaki ABD'nin baskı yaptığı iddiaları hakkında açıklama yapılmadı.

Bakanlık, Umman'ın "istikrarı desteklemek, kargaşayı önlemek ve ortak stratejik çıkarları korumak" için ABD ve tüm ortaklarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

