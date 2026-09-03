ABD'nin uzay şirketlerine Fransa zirvesine katılmama yönünde baskı yaptığı öne sürüldü

ABD yönetiminin, ABD merkezli uzay şirketlerine Fransa'da 9-10 Eylül'de düzenlenecek uzayla ilgili zirveye katılmamaları yönünde baskı yaptığı iddia edildi.

Politico'nun ABD'deki uzay sektöründen iki çalışana ve Kongre'den bir çalışana dayandırdığı haberine göre, 9-10 Eylül'de Fransa'da düzenlenecek uzay zirvesine Washington yönetimi, ABD merkezli uzay şirketlerinin katılmamasını istiyor.

Bu kapsamda Beyaz Saray'dan bir yetkilinin, ABD merkezli uzay şirketleri SpaceX, Stoke Space, K2 Space ve Astra gibi firmalarla iletişime geçtiği ve Paris'te düzenlenecek iki günlük zirveye katılmanın, AB politika pozisyonlarına üstü kapalı destek gibi görünebileceği konusunda uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

Kaynaklar, bu haliyle ABD yönetiminin, 120'den fazla ülkenin katılmasının beklendiği zirveye, söz konusu firmaların katılımını engellemeye çalıştığı izlenimini verdiklerini ileri sürdü.

Firmalarla görüşen Beyaz Saray yetkilisinin, sektör temsilcilerine Fransa'nın zirve konusunda ABD ile koordinasyon sağlamadığını ve ülkeyi "rekabet karşıtı uygulamalarla" suçladığını belirttiğini aktaran kaynaklar, bu kişinin etkinlikteki panellerin ABD bakış açısını yeterince yansıtacak şekilde tasarlanmadığını ve ABD sanayisinin çabalarını zayıflatabileceğini ifade ettiğini söyledi.

Kaynaklar, Beyaz Saray yetkilisinin görüşmelerinde Çin'in etkinliğe katılımıyla ilgili endişelerini de dile getirdiğini iddia etti.

Beyaz Saray'dan konuya hakim başka bir yetkili, Politico'ya verdiği demeçte, sektör temsilcileriyle yapılan görüşmenin amacının şirketlere emir vermek olmadığını belirterek, "Trump yönetimi uzayda müttefikler ve ortaklarla işbirliğine devam ediyor. Uzay Zirvesi'nde bilim misyonları, keşif programları ve uzay güvenliği de dahil olmak üzere temel öncelikler hakkında verimli görüşmeler yapmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD yönetiminin bu tutumuna rağmen Beyaz Saray'dan bilim ve teknolojiyle ilgilenen ofisten yetkililerin, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve NASA yetkililerinin zirveye katılacağı kaydedildi.