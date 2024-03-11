ABD'de özel jetin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Antalya Ticaret Borsası, İngiltere'de pazar arayışında

Antalya Ticaret Borsası (ATB), tarımsal üretimin, ticaretin ve ihracatın geliştirilmesi için projeler yürütmektedir. ATB, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi kapsamında İngiltere'de pazar arayışlarını sürdürmektedir. ATB üyeleri, İngiltere'ye gerçekleştirdikleri ziyarette İngiliz yaş meyve sebze ithalatçısı firmalarla görüşmeler yapmış ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflemiştir. Ayrıca, heyet Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile de bir araya gelerek ticari ilişkileri değerlendirmiştir. ATB, yaş meyve sebze ihracatını artırmak ve pazarı büyütmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.