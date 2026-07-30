ABD'nin Zencan'a Saldırısı: 3 İRGC Üyesi Öldü
İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Zencan'a düzenlediği saldırıda 3 mensubunun hayatını kaybettiğini bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin bugün ülkenin kuzeyindeki Zencan eyaletine düzenlediği saldırıda 3 mensubunun öldüğünü duyurdu.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Zencan eyaletine yönelik ABD saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ABD'nin bugün Zencan eyaletine düzenlediği füze saldırısında??????? 3 Devrim Muhafızları mensubunun öldüğü belirtildi.
Saldırının detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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