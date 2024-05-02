ABD, nükleer silah kullanım kararını yapay zekaya bırakmayacak - Son Dakika
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ABD, nükleer silah kullanım kararını yapay zekaya bırakmayacak

ABD, nükleer silah kullanım kararını yapay zekaya bırakmayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü, Caydırıcılık ve İstikrar Bürosu Müsteşarı Baş Yardımcısı Paul Dean, nükleer silah kullanımına ilişkin kararın yapay zekaya bırakılmayacağını belirtti. Dean, ABD yönetiminin bu konuda açık ve güçlü bir taahhütte bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, İngiltere ve Fransa ile birlikte bu taahhüdü kamuoyuna açıkladıklarını ifade etti. Dean, Çin ve Rusya'nın da benzer bir açıklama yapmasını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi ve bu durumun BM Güvenlik Konseyi'nde de olumlu bir şekilde karşılanacağını belirtti.

02.05.2024 19:09
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ABD Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü, Caydırıcılık ve İstikrar Bürosu Müsteşarı Baş Yardımcısı Paul Dean, "Nükleer silah kullanımına ilişkin bir kararı asla yapay zekaya bırakmayız." dedi.

Dean, bugün verdiği çevrim içi basın brifinginde, ABD yönetiminin "nükleer silah kullanma kararının sadece bir insan tarafından verileceği" konusunda "çok açık ve güçlü bir taahhütte bulunduğunun" altını çizdi.

"Nükleer silah kullanımına ilişkin bir kararı asla yapay zekaya bırakmayız." diyen Dean, ülkesinin bu ifadesinin arkasında durduğunu ve bunu İngiltere ve Fransa ile birlikte kamuoyuna açıkladıklarını kaydetti.

Dean, "Çin ve Rusya'nın da benzer bir açıklama yapmasını memnuniyetle karşılarız." ifadesini kullandı. Bu açıklamayı son derece önemli bir sorumlu davranış normu olarak gördüklerini dile getiren Dean, bunun BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi arasındaki uyum noktasında da memnuniyetle karşılanacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, nükleer silah kullanım kararını yapay zekaya bırakmayacak - Son Dakika

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