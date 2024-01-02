ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne İHA saldırısı düşürüldü

Irak'ın Erbil kentinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.
IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA'nın yerel saatle 09.52'de düşürüldüğü kaydedildi.
Üssü hedefleyen bir başka bomba yüklü İHA'nın 2 gün önce düşürüldüğü bildirilmişti.
Öte yandan, IKBY Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, Erbil'in Pirmam bölgesindeki Peşmerge üssüne 3 gün önce bomba yüklü iki İHA ile saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
Saldırının sadece maddi hasara yol açtığı belirtilmişti.
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