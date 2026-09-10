ABD ordusu, İran'a deniz ablukasında 96 ticari geminin rotasını değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ordusu, İran'a deniz ablukasında 96 ticari geminin rotasını değiştirdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ordusu, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında bugün itibarıyla 96 ticari geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi. Açıklamada, insani yardımı destekleyen 50'den fazla geminin geçişine izin verildiği belirtildi.

ABD ordusu, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 96 ticari geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Donanması'na ait bir MH-60R Sea Hawk helikopterinin, ABD'nin İran'a yönelik abluka uyguladığı sırada USS Rafael Peralta (DDG 115) gemisinden havalandığı ifade edildi.

ABD güçlerinin bugün itibarıyla abluka kapsamında 96 ticari geminin rotasını değiştirdiği kaydedilen açıklamada, insani yardımı destekleyen 50'den fazla geminin geçişine izin verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ordusu, İran'a deniz ablukasında 96 ticari geminin rotasını değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek’ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz
Gaziantep Şahinbey’de damda halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılıp öldü Gaziantep Şahinbey'de damda halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılıp öldü
Galatasaraylı futbolcu Rafael Leao, oyuna girer girmez hayatının şokunu yaşadı Galatasaraylı futbolcu Rafael Leao, oyuna girer girmez hayatının şokunu yaşadı
Zelenski’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu Zelenski’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu
Fenerbahçe’nin rakipleri Liverpool ve Atletico Madrid karşılaştı İşte sonuç Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Atletico Madrid karşılaştı! İşte sonuç
Galatasaray’ın Avrupa’da deplasmanda yüzü gülmüyor Galatasaray'ın Avrupa'da deplasmanda yüzü gülmüyor

20:54
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
20:28
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
20:24
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma’dan alkışlanacak hareket
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket
19:43
Canlı anlatım: Kadıköy’de iki gol var
Canlı anlatım: Kadıköy'de iki gol var
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 21:33:20. #7.13#
SON DAKİKA: ABD ordusu, İran'a deniz ablukasında 96 ticari geminin rotasını değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement