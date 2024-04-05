ABD Ordusu Pasifik Komutanı: Çin'in artan askeri kapasitelerinden endişe duyuyoruz - Son Dakika
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ABD Ordusu Pasifik Komutanı: Çin'in artan askeri kapasitelerinden endişe duyuyoruz

ABD Ordusu Pasifik Komutanı General Charles Flynn, Çin ordusunun bölge genelinde artan askeri kapasitelerinden endişe duyduklarını bildirdi. Flynn, Çin'in genişleme ve askeri araçları kullanma konusunda sorumsuz bir yol izlediğini belirtti. Ayrıca, Güney Çin Denizi'nde yaşanan olayı hatırlatarak, Çin'in saldırgan eylemlerinin Filipinler gibi bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Flynn, ABD müttefikleriyle ortak eğitim ve tatbikatlar yoluyla ilişkileri güçlendireceklerini ve Çin'in provokatif eylemlerini dizginlemek istediklerini ifade etti.

05.04.2024 08:29  Güncelleme: 08:32
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ABD Ordusu Pasifik (USARPAC) Komutanı General Charles Flynn, Çin ordusunun bölge genelinde "artan askeri kapasitelerinden" endişe duyduğunu bildirdi.

Japonya devlet televizyonu NHK'ye göre, General Flynn, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Çin ordusunun, bölgesel büyümede kapasitelerini artırdığını bildirdi.

Flynn, "Çin ordusu kapasitelerini giderek artırdı. Şu anda genişleme ve askeri araçları kullanma konusunda sorumsuz bir yola giriyor." şeklinde konuştu.

Çin ordusunun bölgede "artan askeri ve sinsi kapasitelerinden" endişe duyduğunu kaydeden Flynn, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ve Çin arasında martta yaşanan olayı anımsattı.

Flynn, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgede Çin sahil güvenliğinin sıktığı tazyikli su nedeniyle, Filipinler gemisi mürettebatının yaralanmasına tepki gösterdi.

Tutumu "saldırgan" olarak niteleyen Flynn, "Filipinler kıyılarında olanlar gibi bölge genelindeki saldırgan eylemler, Çin'in sorumsuz davranışını açıkça ortaya koyuyor." dedi.

Flynn Japonya, Filipinler ve Avustralya gibi "ABD müttefikleriyle" ortak eğitim ve tatbikatlar yoluyla ilişkileri güçlendireceklerini ve Çin'in "provokatif eylemlerini dizginlemek" istediklerini ifade etti.

Ne olmuştu?

Filipinler, 23 Mart'ta Güney Çin Denizi'ndeki Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturan "BRP Sierra Madre" adlı savaş gemisine rutin ikmal yapan sahil güvenlik gemilerine, Çin tarafından tazyikli su sıkıldığını bildirmişti.

Olayda geminin "hasar gördüğü" belirtilirken, ona eşlik eden başka bir sahil güvenlik gemisinin de engellendiği kaydedilmişti.

Çin tarafından yapılan açıklamada ise Filipinler gemilerinin tekrar eden uyarılara ve rota kontrollerine rağmen bölgeye girdiği, Çin tarafının buna karşı yasal kontrol, engelleme ve tahliye müdahalesinde bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Filipinler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Ordusu Pasifik Komutanı: Çin'in artan askeri kapasitelerinden endişe duyuyoruz - Son Dakika

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