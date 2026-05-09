ABD Ordusu Uyuşturucu Teknesine Saldırı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Ordusu Uyuşturucu Teknesine Saldırı Düzenledi

09.05.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pasifik'te düzenlenen operasyonda 2 kişi öldü, 1 kişi sağ kurtuldu. Tekne terör örgütleriyle ilişkili.

WASHİNGTON, 9 Mayıs (Xinhua) -- ABD ordusunun cuma günü Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi sağ kurtuldu.

ABD Güney Saha Komutanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, teknenin "terör örgütleri" tarafından işletildiğini belirtti. Açıklamada, ABD istihbaratının teknenin bölgede uyuşturucu kaçakçılığı rotalarında seyir halinde olduğunu ve kaçakçılık faaliyetlerine karıştığını doğruladığı ifade edildi.

Komutanlık, operasyon sırasında iki uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğünü, bir kişinin ise sağ kurtulduğunu ve ABD güçlerinde herhangi bir kayıp yaşanmadığını açıkladı.

Eylül başından bu yana ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen teknelere yönelik bilinen 50'den fazla hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Ordusu Uyuşturucu Teknesine Saldırı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
CHP’li Veli Ağbaba’dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in ’1 milyon Euro’ iddiasına yanıt CHP'li Veli Ağbaba'dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına yanıt

18:46
Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:40
“Garibanlığın gözü kör olsun“ dedirten görüntü
"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten görüntü
17:46
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
16:59
Bir ilimiz ayakta 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 18:52:05. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Ordusu Uyuşturucu Teknesine Saldırı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.