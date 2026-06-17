ABD Ordusundan Uyuşturucu Teknesine Saldırı

WASHINGTON, 17 Haziran (Xinhua) -- ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenledi. Saldırıda teknede bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi sağ kurtuldu.

ABD Güney Saha Komutanlığı salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ortak Görev Gücü, terör örgütü olarak tanımlanan gruplar tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenledi" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, söz konusu teknenin alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde seyir halinde olduğunun ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı öne sürülürken, uzmanlar ve insan hakları savunucuları bu tür operasyonların hukuka uygunluğunu sorguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin geçen yıl eylül ayı başından bu yana Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik düzenlediği saldırılarda en az 208 kişi hayatını kaybetti.